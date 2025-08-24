Ο Ρενάτο του Βιτόρια, ο Μπρέγκου και ο οδηγός για την πρόκριση!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την απόκτηση του Ρενάτο Σάντσες, που ήρθε για το restart στον προπονητή, που πιστεύει περισσότερο από όλους, για την χρονιά του Μπρέγκου και για τον τρόπο που πρέπει να παίξει στην Τουρκία, για να πάρει την πρόκριση ο Παναθηναϊκός.

Ο Ρενάτο Σάντσες ήρθε, πέρασε και τα ιατρικά και πλέον είναι στην διάθεση του Ρουί Βιτόρια. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα, που έχουν έρθει στην Ελλάδα σε αυτή την ηλικία στα 28 του χρόνια. Με ένα σκοπό. Να κάνει restart στην καριέρα του μετά την τελευταία τριετία, που ταλαιπωρήθηκε από μυϊκούς τραυματισμούς, που δεν τον άφησαν να παίξει, ούτε στην Παρί, ούτε στην Ρόμα, ούτε στην Μπενφίκα. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα μυϊκά προβλήματα ο συγκεκριμένος παίκτης μόνο για διακοπές θα ερχόταν στην Ελλάδα, για ποδόσφαιρο με τίποτα. Και όσοι βιαστούν να πουν, πως πέρασε τα ιατρικά και άλλα τέτοια να πούμε δύο πράγματα. Στα ιατρικά δεν μπορεί να κοπεί ένας παίκτης, επειδή έχει μυϊκά προβλήματα. Εκεί αποφασίζεις σαν ομάδα αν θα τον πάρεις, ή όχι. Στο τέλος της σεζόν θα δούμε αν αυτό το ρίσκο βγήκε, η όχι.

Αγωνιστικά δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος να αμφισβητεί, ότι ο συγκεκριμένος παίκτης αν είναι υγιής κάνει πλάκα στην Ελλάδα και δεν βλέπει κανέναν. Το θέμα είναι κατά πόσο θα μπορέσει να ξεπεράσει τα προβλήματα, που του προκαλούσαν τόσα μυϊκά προβλήματα. Εκεί παίρνεις ένα ρίσκο. Στον Παναθηναϊκό άλλοτε έχει βγει, άλλοτε όχι. Ηρθε ο Εσιέν και έφυγε χωρίς να κάνει τίποτα, ήρθε και ο Μπεργκ για να κάνει το restart (και αυτός με τραυματισμούς τα προηγούμενα χρόνια) και τα έσπασε όλα και έγινε σημείο αναφοράς στους καλύτερους επιθετικούς, που έχουν παίξει στον Παναθηναϊκό.

Πιο παλιά είχε έρθει και ο Πάολο Σόουζα, που μπόρεσε να παίξει, να βοηθήσει την ομάδα σε κρίσιμα παιχνίδια στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Δεν έκανε πολλά παιχνίδια, αλλά τα παιχνίδια, που έκανε βοήθησαν πολύ τον Παναθηναϊκό τότε. Αυτό θέλει και από τον Ρενάτο ο Παναθηναϊκός. Να παίξει 20 πολύ καλά παιχνίδια την χρονιά αυτή και να κάνει την διαφορά, να βοηθήσει την ομάδα σε κρίσιμα ματς στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Είναι πολύ σημαντικό, ότι ο Ρενάτο ήθελε να έρθει στον Παναθηναϊκό, διότι προπονητής είναι ο Βιτόρια, που πιστεύει περισσότερο από όλους, ότι μπορεί να τον βοηθήσει να κάνει το restart. Με την σωστή διαχείριση. Με τον Βιτόρια ο Ρενάτο στην Μπενφίκα έκανε παπάδες και ξέρει, ότι θα είναι στα χέρια ενός ανθρώπου, που τον ξέρει καλά, άρα μπορεί να τον βοηθήσει να βγάλει τον καλύτερό του εαυτό. Με την σωστή διαχείριση. Το ξαναλέω, διότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν καταφέρει το ιατρικό τιμ του Παναθηναϊκού και βρει τον τρόπο (στην Πορτογαλία γράφουν ότι η Μπενφίκα στο τέλος βρήκε ένα ένζυμο που έλειπε από τον οργανισμό του και έπαιξε στο Μουντιάλ Συλλόγων), να σταματήσει αυτές τις θλάσεις τότε το ρίσκο θα έχει βγει. Αν όχι ο Παναθηναϊκός οικονομικά δεν θα χάσει (δανεικός για ένα χρόνο είναι) έχει πάρει τα μέτρα του με την σύμφωνη γνώμη του παίκτη (με συμμετοχές) και αγωνιστικά μπορεί να πάρει λύσεις από παίκτες, που δεν περιμένει και τον Γενάρη -αν χρειαστεί- να κάνει άλλη μεταγραφή σε αυτή την θέση.

Ενας από τους παίκτες, που μπορεί να παίξει φέτος και νομίζω, ότι ήρθε η χρονιά του είναι ο Μπρέγκου. Ο Βιτόρια τον πιστεύει πολύ, το καλοκαίρι στην προετοιμασία τον έβαλε και στο 10 και στο 8, ο κόσμος τον γουστάρει και το παιδί δείχνει έτοιμο να πιάσει την ευκαιρία. Νομίζω, ότι ο Μπρέγκου φέτος θα κάνει πολλές συμμετοχές και μακάρι επιτέλους μετά τον Βαγιαννίδη ο Παναθηναϊκός να βγάλει άλλο ένα παιδί από τα σπλάχνα του. Εκτός των άλλων η παρουσία του Ρενάτο θα βοηθήσει και τους άλλους παίκτες να βελτιωθούν σε αυτή την θέση. Διότι δίπλα σε έναν κορυφαίο παίκτη πάντα γίνεσαι καλύτερος. Και πιστεύω, ότι στο μυαλό του Βιτόρια αυτή την στιγμή η τριάδα στο 8 είναι ο Ρενάτο, ο Τσέριν και ο Μπρέγκου. Ένα παιδί με υψηλή τεχνική κατάρτιση, με πολλά τρεξίματα, είναι στο χέρι του να παίξει και αν πάνε όλα καλά τον Γενάρη φυσικά και δεν θα χρειαστεί μεταγραφή σε αυτή την θέση, ακόμα και αν το ρίσκο του Ρενάτο δεν βγει.

Καλές οι μεταγραφές, όπου βλέπω χαμό μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου, αλλά την Πέμπτη έχουμε μία ρεβάνς. Ένα παιχνίδι κόντρα στην Σάμσουνσπορ, όπου θα είναι πολύ δύσκολο και σε ιδιαίτερες συνθήκες και μία καυτή έδρα. Ο οδηγός απόδοσης του Παναθηναϊκού για να προκριθεί πρέπει να είναι το 15λεπτο που έκανε και το 0-1 έγινε 2-1 στο ΟΑΚΑ. Εκεί, που με μπροστάρη τον Καλάμπρια, έκανε ποδοσφαιρικό bulling στους Τούρκους, που έπαθαν πανικό και γλίτωσαν από παραπάνω γκολ. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι κυριαρχικός, επιθετικός στην Τουρκία, να μην δώσει στους Τούρκους να καταλάβουν, ότι έχουν πιθανότητες πρόκρισης. Αυτό τον Παναθηναϊκό θέλει να δει και ο Βιτόρια και μακάρι να πάνε όλα καλά και να έρθει η πρόκριση, αφού το Europa League είναι καλύτερη διοργάνωση από το Conference League με σπουδαίους αντιπάλους και μεγαλύτερες προκλήσεις.

*Για την μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη εφόσον γίνει πιστεύω, ότι από την αρχή του καλοκαιριού, όλοι το περιμέναμε. Πέρυσι ο Παναθηναϊκός αρνήθηκε τα πάντα, προτάσεις 30 εκατ. ευρώ, αλλά φέτος και ο παίκτης ήξερε, ότι αν ικανοποιηθούν όλοι θα φύγει, για να κάνει το άλμα στο εξωτερικό. Εγώ στον Φώτη έχω μεγάλη αδυναμία, θα στενοχωρηθώ αν φύγει, αλλά από την άλλη ξέρω ότι θα είναι για το καλό του. Το ζητούμενο εδώ είναι αν φύγει ο Φώτης ποιος θα έρθει. Εκεί απαγορεύεται το λάθος και ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει έναν παίκτη, που θα έχει πολλά γκολ στις χρονιές του, όπως και αν λέγεται. Και το ιδανικό είναι να έρθει και ένας ακόμα επιθετικός-σκόρερ αντί του Γερεμέγεφ. Για το 10 τα είπαμε, ότι έπρεπε να έχει γίνει ήδη η μεταγραφή, φαίνεται ότι είμαστε κοντά πλέον και στο τέλος των μεταγραφών θα κάνουμε τον απολογισμό. Πάντως οι πρώτες μεταγραφές βοήθησαν πολύ την ομάδα μέχρι τώρα στην Ευρώπη σε φουλ απαιτητικά παιχνίδια.

*Ο Καλάμπρια με το καλημέρα έδειξε γιατί παίκτες με παραστάσεις στα κορυφαία πρωταθλήματα σε τόσο υψηλό επίπεδο όταν τους φέρνεις, κάνουν πλάκα και σε ανεβάζουν επίπεδο.