Η προοπτική και το τάιμινγκ

Λίγες ώρες πριν ξεκινήσουμε για Ριέκα, είναι μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να σχολιάσουμε κάποια σημαντικά – εκτιμώ – πραγματάκια. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας.

Κακά τα ψέματα, η πρόκριση επί της Βόλφσμπεργκερ ήταν σημαντική για πολλούς λόγους. Η ομάδα αποφορτίζεται γιατί έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκούς ομίλους και τα ρίσκα που πάρθηκαν δεν στοίχησαν.

Η στόχευση στη μεταγραφή Ζαφείρη, προφανώς και αξίζει τον κόπο της αναμονής. Εκτιμώ πως στο τέλος της ημέρας ο παίκτης θα αποκτηθεί από τον ΠΑΟΚ είτε τώρα, είτε τον Γενάρη. Από τώρα για τον Γενάρη για την ακρίβεια. Το χέρι μου στη φωτιά δεν το βάζω μέχρι να δω υπογραφή για καμία μεταγραφή, όμως μεταφέρω απλά την αίσθηση που λαμβάνω εντός ομάδας.

Αυτό σημαίνει πως ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για έναν ακόμη χαφ, προφανώς και υπάρχουν λύσεις σοβαρές με ουσία και όχι εντυπώσεων. Οι εντυπώσεις έχουν πάει στον βρόντο άλλωστε στο ποδόσφαιρο του 2025. Όταν συνδυάζονται αυτές με την ουσία βέβαια όπως στη περίπτωση Ζαφείρη, πληρώνεις αρκετά. Έτσι λειτουργεί όμως η αγορά και όταν πας να την ντριμπλάρεις, συνήθως τρως τα μούτρα σου.

Οι κινήσεις που οφείλει να κάνει ο ΠΑΟΚ είναι συγκεκριμένες. Οι χαφ, ο στόπερ με ταχύτητα που να παίζει και στις δύο πλευρές και αν μπορούσε να αλλάξει τον Τσάλοφ.

Ο Ρώσος είναι αρνητικός στο να φύγει μαθαίνω, όμως από την άλλη δεν βλέπω τρόπο η παρουσία του στην ομάδα να χρησιμεύσει και σε αυτή και στον ίδιο. Πολλές φορές στο ποδόσφαιρο απλά δεν ταιριάζεις. Πρέπει να αναζητήσεις αλλού την Ιθάκη σου.

Σε αυτό το κλίμα βέβαια, αύριο ο Λουτσέσκου πρέπει να επιλέξει φορ. Ο Γιακουμάκης δεν είναι στο 100%, άρα έχει να ποντάρει σε Τσάλοφ και Μύθου. Ο τελευταίος δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τον Ρώσο και στα βασικά είναι πολύ πιο πειστικός. Και χίλιες φορές να ποντάρω στη προοπτική παρά σε μία ελπίδα που χάθηκε στο υπερπέραν.

Το άλλο ερωτηματικό είναι τα χαφ. Το πας όπως στην Αυστρία για να φέρεις τον Καμαρά από τον πάγκο ή ξεκινάς με αυτόν; Μάλλον σε πρώτο αγώνα είναι σημαντικότερη η τακτική προσήλωση.

Στα υπόλοιπα, στον πλανήτη ΠΑΟΚ έχει καθίσει η υπόθεση του ΑΣ. Είναι σαφές πλέον πως οι δύο πλευρές δεν κάθονται στο τραπέζι. Ίσως να καθίσει μόνος του ο ΑΣ να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις στο Ουκρανικό μιας και είδαμε μία γνώση πάνω στο αντικείμενο.

Δύο πράγματα μου έχουν προκαλέσει εκνευρισμό στη συγκεκριμένη κατάσταση. Πρώτον, η αίσθηση του Ησαϊάδη από αυτά που είπε για τα νέα μέλη, πως το μαγαζάκι είναι δικό τους και πως ουσιαστικά πρέπει να μείνει κλειστό κλαμπ. Να βγάζει πρόεδρο το Λάκκωμα δηλαδή.

Ο Ολυμπιακός να πηγαίνει βόλτα με το κύπελλο του Κόνφερενς παντού για να γράφει μέλη σε όλη την Ελλάδα και εμείς να προβληματιζόμαστε αν ο Άλκης έχει ανασφάλειες.

Το δεύτερο, είναι το χαμένο τάιμινγκ. Σε μία εποχή που η ΑΕΚ με τη βοήθεια της Πολιτείας έκανε γήπεδο, σε μία εποχή που η κυβέρνηση δίνει το Καραϊσκάκη στον Ολυμπιακό για ανακαίνιση, σε μία εποχή που ο ΠΑΟ θα πάρει ζεστά 115 εκατ για να χτίσει γήπεδο, σε μία εποχή που ο μπασκετικός ΠΑΟ έχει πάρει το ΟΑΚΑ και κάνει πάρτι, σε μία εποχή που δόθηκε το ΣΕΦ στον Ολυμπιακό, οι παραγοντάρες μου αντί να δουλέψουν για να εξασφαλίσει ο ΠΑΟΚ όσα περισσότερα μπορεί, διαλέγουν στρατόπεδα και κάνουν πλειστηριασμούς.

Το χαμηλό επίπεδο αντίληψης φάνηκε σε πολλές περιπτώσεις. Απλά τώρα βγάζει μάτι. Είναι σα να θέλουν να χαθεί το τάιμινγκ. Πάνω που πίστευα πως ο σύλλογος έχει ξεφύγει από τα κατάλοιπα του παρελθόντος, ήρθα οι σοφοί να με επαναφέρουν σε τάξη.

Η Τούμπα δεν είναι μαγαζάκι κανενός, ούτε ο σύλλογος. Έτσι όπως τα έκαναν, δεν μπορούν κιόλας να καθίσουν στο τραπέζι με την ΠΑΕ να μιλήσουν. Δεν κάνουν και κάτι ουσιαστικό για αυτό. Πιστεύουν πως το νυν προεδρείο που επέλεξε να βάλει έναν μυστήριο να μιλάει για τον ΠΑΟΚ, μπορεί να είναι συνομιλητής.

Ας βγούνε από τον μικρόκοσμό τους και ας σώσουν ότι σώζεται. Ας βρούνε κυανόκρανους αν πραγματικά θέλουν τη λύση. Αν εξυπηρετούν όντως ξένα συμφέροντα, δεν θα προβληματιστούν καν.

Απλά ο ΠΑΟΚ θα χάσει το τάιμινγκ…

