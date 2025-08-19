Ρενάτο Σάντσες: Έπαιξε και σκόραρε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων (vid)

Ο Ρενάτο Σάντσες κατέγραψε 3 συμμετοχές στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, σκοράροντας μάλιστα στην επιβλητική νίκη της Μπενφίκα με 6-0 επί της Όκλαντ.

Ο Ρενάτο Σάντσες... προβάρει την φανέλα του Παναθηναϊκού, μετά από ένα καλοκαίρι στο οποίο έδειξε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση και αγωνίστηκε με την Μπενφίκα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Στις τελευταίες του ημέρες ως ποδοσφαιριστής των Πορτογάλων -ως δανεικός από την Παρί Σεν Ζερμέν- ο 28χρονος χαφ έπαιξε στα τρία ματς του ομίλου, κόντρα σε Μπόκα Τζούνιορς, Όκλαντ και Μπάγερν Μονάχου.

Στην πρεμιέρα των «Αετών» έπαιξε για 61 λεπτά, ενώ κόντρα στους Νεοζηλανδούς μπήκε στο γήπεδο για μόλις 29 λεπτά, προλαβαίνοντας βέβαια να πετύχει ένα από τα 6 τέρματα της ομάδας του. Τέλος, στην σπουδαία νίκη επί της Μπάγερν έπαιξε για 78 λεπτά, έχοντας αρκετά καλή απόδοση.

Οι εμφανίσεις του στην διοργάνωση αυτή πιστοποίησαν ότι έχει αγωνιστικό ρυθμό και μπορεί να παίξει στο κορυφαίο επίπεδο, κάτι που σίγουρα έπαιξε ρόλο στην απόφαση του Ρουί Βιτόρια να τον επιλέξει για το «πράσινο» ρόστερ.

Δείτε το γκολ του: