«Η Εσπανιόλ επανέρχεται για τον Ουναΐ»

Το ενδιαφέρον της Εσπανιόλ για τον Ουναΐ αναθερμαίνεται, ποντάροντας στην επιθυμία του να παίξει σε τοπ πρωτάθλημα.

Τις εξελίξεις στο σίριαλ του καλοκαιριού με τον Αζεντίν Ουναΐ περιμένουν στον Παναθηναϊκό, με την υπόθεση πάντως να περιπλέκεται αντί να απλοποιείται. Οι «πράσινοι» έχουν καταθέσει πρόταση που ικανοποιεί τη Μαρσέιγ, ωστόσο ο Μαροκινός χαφ έχει ζητήσει τον χρόνο του. Κι αυτό γιατί περιμένει μια πρόταση από ομάδα τοπ πρωταθλήματος.

Αυτή ίσως έρθει από την Ισπανία, καθώς η Εσπανιόλ ετοιμάζεται να επανέλθει στη διεκδίκηση του 25χρονου άσου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας es.rue20.com, η ομάδα της Καταλονίας θέλει να αποκτήσει τον Ουναΐ, για τον οποίο είχε εκφράσει ενδιαφέρον και στην αρχή του καλοκαιριού.

Οι Ισπανοί ποντάρουν στην επιθυμία του παίκτη να αγωνιστεί στη La Liga, αλλά δύσκολα θα μπορέσουν να κάνουν μια πρόταση που πλησιάζει τις απαιτήσεις της Μαρσέιγ. Οι Μασσαλοί ζητούν γύρω στα 12 εκατ. ευρώ, τα οποία δύσκολα θα βρουν, ενώ η πρόταση του Παναθηναϊκού πλησιάζει αρκετά αυτό το ποσό.

