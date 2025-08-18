«Ετοιμάζει πρόταση ο Παναθηναϊκός στην Ουντινέζε για τον Μαρτίν Παγέρο»

Τοπικό μέσο του Ούντινε αναφέρει ότι το τριφύλλι έχει δείξει το πιο σοβαρό ενδιαφέρον για τον 26χρονο Αργεντινό άσο και η επικείμενη προσφορά του αφορά δανεισμό του παίκτη, με υποχρεωτική οψιόν αγοράς στα 8 εκατ. ευρώ.

Ο 26χρονος Αργεντινός μέσος της Ουντινέζε, Μαρτίν Παγέρο, έχει προταθεί και εξετάζεται από τον Παναθηναϊκό όπως σας έχει ενημερώσει σχετικά το SDNA και οι Ιταλοί ανέφεραν την Κυριακή ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ο Παγέρο να συνεχίσει την καριέρα του στο τριφύλλι.

Με βάση την τοπική ιστοσελίδα του Ούντινε, tuttiudinese.it, οι πράσινοι φέρονται να είναι έτοιμοι να καταθέσουν επίσημη πρόταση απόκτησης του ποδοσφαιριστή με τη μορφή δανεισμού και υποχρεωτικής αγοράς, με το συνολικό ποσό να πλησιάζει τα 8 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον τονίζεται ότι ο Αργεντινός δεν είχε πολύ χρόνο συμμετοχής ως βασικός στα καλοκαιρινά φιλικά ματς της Ουντινέζε και θεωρείται δεδομένη η αποχώρησή του.