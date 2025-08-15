Έτσι… σμπαράλιασε την άμυνα του Άρη και έφτασε στην πρόκριση η ΑΕΚ!

Η «διαβολική» τριάδα Κοϊτά, Κουτέσα, Γιόβιτς, το πλάτος που έδωσε η αλλαγή διάταξης και οι μεταβάσεις για σεμινάριο, ήταν τρία από τα βασικά στοιχεία που έκαναν τη διαφορά για την ΑΕΚ στην παράταση…

Με αποτέλεσμα, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, να ξεχαρβαλώσει την προσαρμοσμένη στον ρόμβο αντίπαλη άμυνα και να φτάσει στη νίκη-πρόκριση στα πλέι-οφ του UEFA Conference League.

Οι Κύπριοι πράγματι, σε μεγάλο μέρος της χθεσινής μάχης στη Νέα Φιλαδέλφεια εμφανίστηκαν διαβασμένοι και με όπλο την συμπαγή ανασταλτική τους λειτουργία, την αθλητικότητα που τους διακρίνει και την ταχύτητα στην επίθεση, δημιούργησαν προβλήματα. Η κατάσταση για την ΑΕΚ έγινε πιο περίπλοκη όταν έχασε το προβάδισμα που πήρε με το πέναλτι του Ραζβάν Μαρίν και μαζί και το ψυχολογικό πλεονέκτημα. Το σοκ του 1-1 άλλαξε της ισορροπίες όμως η διορατικότητα του Μάρκο Νίκολιτς, η ικανότητα του να διαβάζει και να παρεμβαίνει άμεσα στο παιχνίδι χωρίς εκπτώσεις, όντας άκρως επιδραστικός, ακόμα κι όταν χρειάζεται να αλλάξει ολόκληρο τον τακτικό του μηχανισμό και την… κοσμοθεωρία του φεύγοντας από τον ρόμβο και γυρίζοντας σε σύστημα 4-2-3-1, ήταν παρεμβάσεις κομβικές. Όπως κομβική παρέμβαση ήταν και η κίνηση του νωρίτερα στην ανάπαυλα, όταν αντικατέστησε τον Πενράις που ήταν εκτός κλίματος και έφερε τον Πήλιο που εξελίχθηκε σε επιδραστική μονάδα με κερδισμένο πέναλτι και ασίστ!

Η είσοδος του Πήλιου άλλαξε τις ισορροπίες στις πλευρές. Και συνδυαστικά με την ταυτόχρονη παρουσία του Κουτέσα σε ρόλο αριστερού εξτρέμ και του δαιμόνιου Κοϊτά δεξιά, διαμόρφωσε μια κατάσταση εντελώς διαφορετική, με την ΑΕΚ να αποκτά πλάτος και παιχνίδι από τα άκρα. Ο Δικέφαλος, πήγε στο ένας με έναν, έβαλε δημιουργία και έκρηξη στο παιχνίδι του, απείλησε και θα μπορούσε να... καθαρίσει πριν πάει στην παράταση με εκείνο το φοβερό σουτ του Κοϊτά όπου η μπάλα έγλυψε το δοκάρι. Δεν έγινε και το ματς, οδηγήθηκε στο έξτρα ημίωρο. Εκεί, ο Νίκολιτς γνωρίζοντας πως ο Λουκά Γιόβιτς μπορεί να παίξει 20 με 30 λεπτά τον φέρνει στον αγωνιστικό χώρο και βρίσκει στο πρόσωπο του έναν ακόμα… game changer μετά τους Κοϊτά, Κουτέσα και Πήλιο.

Η ΑΕΚ σχηματίζει στην επίθεση μια «διαβολική» τριάδα: Κοϊτά, Κουτέσα, Γιόβιτς και σμπαραλιάζει την αντίπαλη άμυνα στις μεταβάσεις. Με ποιότητα μεσοεπιθετικά, ταχύτητα και σωστές αποφάσεις με την μπάλα στα πόδια. Δημιουργικά και εκτελεστικά. Οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς βγάζουν τρεις αντεπιθέσεις σεμιναριακού επιπέδου στη διάρκεια της παράτασης και παίρνουν αυτό που θέλουν.

Η τορπίλη του Κουτέσα για το 2-1, έρχεται μετά από μια μεγάλη πάσα ακριβείας στο χώρο του Πήλιου με την ΑΕΚ να χρειάζεται δέκα δευτερόλεπτα για να φτάσει από τη δική της άμυνα στα δίχτυα του αντιπάλου. Δεκατρία δευτερόλεπτα χρειάστηκε η ΑΕΚ για να φτάσει στο τρίτο γκολ. Με δυο πάσες. Από την ώρα που γίνεται κάτοχος της μπάλας ο Κοϊτά έξω από την μεγάλη περιοχή μέχρι το τελείωμα υψηλής κλάσης του Γιόβιτς κι αφού έχει μεσολαβήσει η άρτια ενέργεια του Κουτέσα με την μπάλα στα πόδια και το παράλληλο γύρισμα του στον Σέρβο killer. Ο Κουτέσα, είναι αυτός που βγάζει και τρίτη μετάβαση για σεμινάριο αφού αδειάζει πάνω στην γραμμή εντυπωσιακά έναν αντίπαλο του, με τον Κοϊτά να χάνει το άχαστο στο τελείωμα. Εδώ, την ενδιάμεση πάσα τη δίνει ο Λούκα Γιόβιτς, που θα μπορούσε να εκτελέσει αλλά επέλεξε να το σιγουρέψει. Και αυτή η αντεπίθεση της ΑΕΚ βγαίνει με δυο πάσες, σε δώδεκα δεύτερα!

Η Ένωση σου έδινε την εντύπωση σε αυτό το διάστημα, πως έκανε ότι ήθελε στον αγωνιστικό χώρο έχοντας βρει τον μηχανισμό για να τρυπήσει τον αντίπαλο στα τρωτά του σημεία. Η ποιότητα της μεσοεπιθετικής γραμμής και η τεράστια κλάση του Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος με ένα σκάρτο δεκαήμερο δουλειάς στα Σπάτα μπόρεσε να μπει και να κάνει αυτή τη διαφορά στον εκτελεστικό και όχι μόνον τομέα, ήταν στοιχεία κομβικά.

Εξίσου κομβικό όμως ήταν και το γεγονός πως ο Μάρκο Νίκολιτς είχε το καθαρό μυαλό να πάρει τις σωστές αποφάσεις στο πιο κρίσιμο σημείο, να γίνει άκρως επιδραστικός στο παιχνίδι με την είσοδο ποδοσφαιριστών που έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη των γεγονότων με τέσσερις από τις έξι αλλαγές του να μπαίνουν και να κάνουν διαφορά και να αλλάξει τις ισορροπίες με το 4-2-3-1. Που ήταν, η κίνηση ρουά-ματ στον αντίπαλο.