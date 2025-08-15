Η κριτική της ΑΕΚ: Κλάση και διαφορά Κουτέσα-Γιόβιτς, σταθερά Μαρίν και… κομβικός Πήλιος

Η κλάση Ντέρεκ Κουτέσα - Λούκα Γιόβιτς έκανε τη διαφορά στην παράταση για την ΑΕΚ. Διαβάστε τι έκαναν οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης και ο Μάρκο Νίκολιτς, στη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού που κρίθηκε στην παράταση.

Στρακόσια 8

Εξαιρετική εμφάνιση. Έχει βγάλει στο πρώτο μέρος το πλασέ του Μαγιαμπελά από κοντά, ενώ έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά και σε άλλες δυο-τρεις περιπτώσεις όπου ο Άρης Λεμεσού τον απείλησε. Έβγαλε αυτοπεποίθηση, ηρεμία και αποτελεσματικότητα, ενώ καθάρισε με σιγουριά σχεδόν όλα τα γεμίσματα των αντιπάλων.

Ρότα 6

Δεν έκανε καλό ματς. Υστέρησε σε πολλούς τομείς και φυσικά είναι αυτός που πάει απρόσεκτα πάνω στον αντίπαλο του και υποπίπτει σε ένα χαζό πέναλτι που θα μπορούσε να αποφύγει.

Μουκουντί 8

Πύργος στην άμυνα της ΑΕΚ. Βγήκε νικητής στις περισσότερες μονομαχίες που έδωσε και ήταν κυρίαρχος ψηλά και χαμηλά. Υπήρξαν κάποια ζητήματα ανασταλτικά αλλά αυτά αφορούσαν κυρίως την συνολική λειτουργία της ομάδας που δεν ήταν αυτή που έπρεπε και όχι τα στόπερ που τα πήγαν εξαιρετικά.

Ρέλβας 8

Μεγάλο παιχνίδι και από τον Φιλίπε Ρέλβας. Ο Πορτογάλος είχε πολλές καίριες παρεμβάσεις και ήταν αποτελεσματικός απέναντι στους αντιπάλους επιθετικούς. Βοήθησε όσο μπορούσε και στο build up από πίσω, ενώ ειχε και το δοκάρι με την κεφαλιά στην φάση διαρκείας της ΑΕΚ.

Πενράις 5

Προβληματικό παιχνίδι από τον Σκωτσέζο που δεν μπόρεσε να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις. Αντιμετώπισε ζητήματα αμυντικά, ενώ επιθετικά δεν έδωσε κάτι. Στο ημίχρονο αντικαταστάθηκε από τον Πήλιο.

Μάνταλος 7

Άλλαξε ρόλο σήμερα και έπαιξε στο δέκα. Ήταν δημιουργικός, ήταν κινητικός, ήταν μαχητικός. Βοήθησε στο passing game αλλά από ένα σημειο και μετά κουράστηκε και αντικαταστάθηκε από τον Κουτέσα, φεύφοντας καταχειροκροτούμενος από τον αγωνιστικό χώρο καθώς ο κόσμος της ΑΕΚ αναγνώρισε την προσφορά του.

Πινέδα 6

Δεν ήταν ένα καλό παιχνίδι για τον Πινέδα που κινήθηκε στην μετριότητα. Δεν μπόρεσε να δώσει πράγματα στο δημιουργικό κομμάτι, υπέπεσε σε λάθη, ενώ υστέρησε και τακτικά καθώς υπήρξε πρόβλημα με την λειτουργία στον άξονα.

Περέιρα-

Ο άτυχος της ημέρας, αντιμετώπισε πρόβλημα στα πρώτα λεπτά και αντικαταστάθηκε.

Μαρίν 8

Έχει κάνει ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι. Έπαιξε για πρώτο φορά στον ρόλο του deep lying playmaker και μπορει σε πρώτο χρονο να υπήρξαν κάποια θεματάκια στην λειτουργία του ρόμβου, εκείνος βρήκε στη συνέχεια τα πατήματα του. Ανέβασε ρυθμούς και ήταν ο κορυφαίος του άξονα. Βοήθησε ανασταλτικά, βοήθησε δημιουργικά, βοήθησε και εκτελεστικά καθώς ένα δικό του άπιαστο πέναλτι έφερε το 1-0.

Ζίνι 7

Έτρεξε πολύ, κάλυψε χώρους, απείλησε και θα μπορούσε να σκοράρει. Ήταν κινητικός στην επίθεση και είχε δυο καλές στιγμές όπου τον σταμάτησε ο αντίπαλος γκολκίπερ. Στο 100’ έδωσε τη θέση του στον Γιόβιτς, αφού είχε κατάθεση την ψυχή του στο γήπεδο.

Πιερό 6

Δεν του βγήκε και πάλι το παιχνίδι. Ήταν μαχητικός όμως μέχρι εκεί. Του παρουσιάστηκαν και σήμερα δυο ευκαιρίες τις οποίες δεν μπόρεσε να τις τελειώσει.

Οι αλλαγές

Λιούμπισιτς 5

Μπήκε νωρίς αντί του Περέιρα όμως δεν μπόρεσε να δώσει πράγματα. Υστέρησε και ανασταλτικά και δημιουργικά καθώς υπέπεσε σε πολλά και εύκολα λάθη με την μπάλα στα πόδια.

Πήλιος 8

Αντικατέστησε τον Πενράις αριστερά και ήταν σχεδόν αλάνθαστος. Και την ίδια ώρα, άκρως επιδραστικός. Αυτό είναι που κερδίζει το πέναλτι με φανταστική κούρσα, αυτός είναι που περνάει την πάσα στον Κουτέσα για το 2-1. Μεγάλη εμφάνιση από τον Πήλιο.

Γκατσίνοβιτς 6

Έπαιξε στον άξονα, έδωσε τρεξίματα και ένταση αλλά μέχρι εκεί. Με την μπάλα στα πόδια υστέρησε.

Κοϊτά 8

Έφερε ταχύτητα με την είσοδο του και με την ικανότητα του να πηγαίνει στο ένας με έναν δημιούργησε πολλά ρήγματα στον αντίπαλο. Αν ήταν λίγο πιο τυχερός θα μπορούσε να σκοράρει καθώς είχε αυτό το σουτ όπου η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ!

Κουτέσα 9

Πέρασε ως αλλαγή, έπαιξε στην θέση του ως αριστερός εξτρέμ και έκανε τη διαφορά. Η ενέργεια του στο 2-1 είναι τρομερή. Παίρνει την γραμμή και από πολύ δύσκολη γωνία εξαπολύει μια… τορπίλη με την οποία πήρε μέσα τα χέρια του αντίπαλου γκολκίπερ για το 2-1. Η είσοδος του στο ματς, ήταν άκρως καθοριστική, με τον Ελβετό να κάνει τη διαφορά.

Γιόβιτς 10

Ονειρικό ντεμπούτο από έναν σέντερ-φορ υψηλής κλάσης. Που έδειξε με το καλημέρα την τεράστια ποιότητα που διαθέτει. Το τελείωμα του στην φάση του 3-1 είναι άρτιο, ενώ λίγο αργότερα έδωσε έτοιμο γκολ στον Κοιτά. Μιλάμε για μια εμφάνιση αψεγάδιαστη από τον Γιόβιτς που ενώ έχει μόλις λίγες προπονήσεις στα πόδια του, μπόρεσε να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την αποψινή ρεβάνς, βάζοντας φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στην πρόκριση της ΑΕΚ.

Ο προπονητής

Νίκολιτς 8

Είχε να αντιμετωπίσει αρκετά ζητήματα στο πρώτο ημίχρονο. Χρησιμοποίησε για πρώτη φορά σε αντίστροφους ρόλους Μαρίν-Μάνταλο κάτι που δεν του βγήκε, ο Πινέδα ήταν σε μέτρια ημέρα, ενώ ήρθε και ο τραυματισμός του Περέιρα και ο αρνητικός Λιούμπισιτς που πήρε την θέση του για να δέσει το γλυκό. Παρά τα προβλήτα, η ομάδα του βγήκε το γκολ που έψαχνε με το πέναλτι του Μαρίν όμως η χαζή ενέργεια του Ρότα έφερε ξανά το ματς στα ίσα και έδωσε ψυχολογία στον αντίπαλο. Αυτό που έκανε τη διαφορά, ήταν η διαχείρηση του όταν το ματς ζόρισε. Ο Νίκολιτς φρέσκαρε σωστά την ομάδα του και γύρισε τον ρόμβο σε 4-2-3-1 στο κατάλληλο σημείο με τα κατάλληλα εργαλεία. Ο Κουτέσα που μπήκε στο ματς και έπαιξε αριστερά έκανε όλη τη διαφορά με την τορπίλη του 2-1, ενώ και ο Κοιτά έδωσε πολλά πράγματα από την άλλη πλευρά. Κερασάκι στην τούρτα, η αλλαγή του με την είσοδο του Γιόβιτς. Ο Σέρβος τεχνικός έφερε τον συμπατριώτη του ως τελευταία κίνηση στην παράταση και λίγο αργότερα ο Γιόβιτς εκτέλεσε τον Άρη Λεμεσού με το τέλειο πλασέ για το 3-1. Η ΑΕΚ του Νίκολιτς πράγματι σήμερα αντιμετώπισε ζητήματα τακτικά και όχι μόνο αλλά ο Σέρβος τεχνικός βρήκε τις λύσεις, ανακάτεψε την τράπουλα, άλλαξε το σύστημα του και εν τελεί πήρε αυτό που ήθελε, την πρόκριση!