Οριστικό: Οι 30 υποψήφιοι για τη «Χρυσή Μπάλα», σε άνδρες και γυναίκες! (pic)

Χωρίς προηγούμενο νικητή μεταξύ των επιλαχόντων, ο φετινός κάτοχος αναπόφευκτα θα είναι καινούργιος, όπως και το 2024. Πέρυσι, το βραβείο «ΒΑLLON D’OR 2025» κατέκτησε ο Ισπανός μέσος της Μάντσεστερ Σίτι, Ρόδρι, όμως μια ρήξη χιαστού τον κράτησε μακριά από την ενεργό δράση την περασμένη σεζόν.

Η λίστα των 30 υποψηφίων για τη «Χρυσή Μπάλα» ανδρών του 2025, που θα απονεμηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου, αποτελεί «φόρο τιμής» στην υπέροχη σεζόν της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία ισοφάρισε το ρεκόρ της Ρεάλ Μαδρίτης από το 2018 με εννέα παίκτες στη σχετική λίστα.

Οι 30 υποψήφιοι για τη «Χρυσή Μπάλα» ανδρών είναι:

Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης /Αγγλία)

Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν /Γαλλία)

Τζανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν Ζερμέν/Ιταλία)

Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν/Γαλλία)

Ντένζελ Ντάμφρις (Ίντερ /Ολλανδία)

Σερού Γκιρασί (Ντόρτμουντ/Γουινέα)

Βίκτορ Γκιόκερες (Σπόρτινγκ λισαβόνας-Άρσεναλ/Σουηδία)

Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι/Νορβηγία)

Ατσράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν/Μαρόκο)

Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου/Αγγλία)

Κβίτσα Κβαρατσχέλια (Παρί Σεν Ζερμέν/Γεωργία)

Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπαρτσελόνα/Πολωνία)

Αλέξις ΜακΆλιστερ (Λίβερπουλ/Αργεντινή)

Λαουτάρο Μαρτίνες (Ίντερ/Αργεντινή)

Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (Νάπολι/Σκωτία)

Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης/Γαλλία)

Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν /Πορτογαλία)

Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν /Πορτογαλία)

Πέδρι (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Κόουλ Πάλμερ (Τσέλσι/Αγγλία)

Μίκαελ Ολίσε (Μπάγερν Μονάχου/Γαλλία)

Ραφίνια (Μπαρτσελόνα/Βραζιλία)

Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ/Αγγλία)

Φαμπιάν Ρουίθ (Παρί Σεν Ζερμέν /Ισπανία)

Βιρτζίλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ/Ολλανδία)

Βινίσιους Τζούνιορ (Ρεάλ Μαδρίτης/Βραζιλία)

Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ/Αίγυπτος)

Φλόριαν Βιρτς (Μπάγερ Λεβερκούζεν-Λίβερπουλ/Γερμανία)

Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν /Πορτογαλία)

Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Οι Αγγλίδες, ως πρωταθλήτριες Ευρώπης, και οι γυναίκες της Άρσεναλ, που νίκησαν την Μπερτσελόνα στο Champions League, αποτελούν σχεδόν το ένα τρίτο των υποψηφίων για τη «Χρυσή Μπάλα» του 2025. Νικήτρια το 2024 ήταν η Ισπανίδα μέσος των «μπλαουγκράνα», Αϊτάνα Μπονμάτι, η οποία είναι εκ νέου υποψήφια.

Οι 30 υποψήφιες για τη «Χρυσή Μπάλα» γυναικών είναι:

Λούσι Μπρόνζ (Τσέλσι/Αγγλία)

Μπάρμπρα Μπάντα (Ορλάντο Πράιντ/Ζάμπια)

Αϊτάνα Μπονμάτι (Βαρκελώνη/Ισπανία)

Σάντι Μπάλτιμορ (Τσέλσι/Γαλλία)

Μαριονά Καλντέντεϊ (Άρσεναλ/Ισπανία)

Κλάρα Μπιλ (Μπάγερν Μονάχου/Γερμανία)

Σοφία Καντόρε (Γιουβέντους-Ουάσινγκτον Σπίριτ/Ιταλία)

Στεφ Κάτλεϊ (Άρσεναλ/Αυστραλία)

Μέλτσι Ντουμορνέι (Ολιμπίκ Λυών/Γαλλία)

Τέμουα Τσαουίνγκα (Κάνσας Σίτι/Μαλάουι)

Έμιλι Φοξ (Άρσεναλ/Ηνωμένες Πολιτείες)

Κριστιάνα Γκιρέλι (Γιουβέντους/Ιταλία)

Έσθερ Γκονζάλες (Γκόθαμ/Ισπανία)

Καρολίν Γκράχαμ Χάνσεν (Βαρκελώνη/Νορβηγία)

Πάτρι Γκιγιάρο (Μπαρτσελόνα /Ισπανία)

Αμάντα Γκουτιέρες (Παλμέιρας/Βραζιλία)

Χάνα Χάμπτον (Τσέλσι/Αγγλία)

Περνίλ Χάρντερ (Μπάγερν Μονάχου/Δανία)

Λίντσεϊ Χιπς (Ολιμπίκ Λυών/ΗΠΑ)

Κλόε Κέλι (Άρσεναλ/Αγγλία)

Μάρτα (Ορλάντο Πράιντ/Βραζιλία)

Φρίντα Λεονάρντσεν Μάανουμ (Άρσεναλ/Νορβηγία)

Έβα Παγιόρ (Μπαρτσελόνα/Πολωνία)

Κλάρα Ματέο (Παρίσι/Γαλλία)

Αλέσια Ρούσο (Άρσεναλ/Αγγλία)

Κλαούντια Πίνα (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Αλεξία Πουτέγιας (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Γιοχάνα Ρίτινγκ Κανέριντ (Τσέλσι/Σουηδία)

Καρολίν Βέιε (Ρεάλ Μαδρίτης/Σκωτία)

Λία Γουίλιαμσον (Άρσεναλ/Αγγλία)