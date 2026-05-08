Βόλος – Λαμία: «Το Βασιλικό Ετάπ» του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 με ιστορικό πέρασμα από το Πήλιο

Μετά από δύο συναρπαστικές ημέρες, με πανέμορφο θέαμα, έντονο συναγωνισμό και πλήθος κόσμου να αποθεώνει τους κορυφαίους ποδηλάτες του κόσμου από 20 ομάδες, ο ΔΕΗ Tour of Hellas συνεχίζεται με το 3ο ετάπ που αναμένεται και αυτό να προσφέρει μοναδικές συγκινήσεις.

Την Παρασκευή 7 Μαϊου οι σπουδαίοι 120 ποδηλάτες μετέχουν στο 3ο ετάπ Βόλος – Λαμία, το οποίο χαρακτηρίζεται από τη διοργάνωση ως το «Βασιλικό Ετάπ», γιατί είναι το μεγαλύτερο, το πιο απαιτητικό και το πιο καθοριστικό της φετινής έκδοσης.

Το ετάπ έχει μήκος 207,3 χλμ. και 4.216 μ. υψομετρικά, στοιχεία που προδιαγράφουν μία ημέρα υψηλής έντασης και μεγάλων ανατροπών για τη γενική κατάταξη. Η εκκίνηση δίνεται στην παραλία του Βόλου στις 10:30 ενώ θα έχει προηγηθεί (09:10 – 10:20) η παρουσίαση των ομάδων και η υπογραφή αθλητών. Θα διεξαχθεί παράλληλα και το Mini Side Event στο Μνημείο Ηρώων Εθνικής Ανεξαρτησίας (09:00-12:30) με πολλά happening για μικρούς και μεγάλους.

Για πρώτη φορά στην ιστορία ο ΔΕΗ Tour of Hellas ανεβαίνει στο Πήλιο, «το βουνό των Κενταύρων», σε ένα εντυπωσιακό τηλεοπτικά πέρασμα που αναμένεται να στείλει εικόνες μοναδικής ομορφιάς σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ο τερματισμός πραγματοποιείται στις 16:00 στη Λαμία, στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, σε μια άφιξη που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη γενική κατάταξη. Στον τερματισμό, στο Parking του Εκθεσιακού Κέντρου Λαμίας, η Ανδρομάχη επιστρέφει στη σκηνή του Ride the Beat, σε μία μεγάλη γιορτή για τη Λαμία και τη Στερεά Ελλάδα που δεν πρέπει κανείς να χάσει.

Σημεία αγωνιστικού ενδιαφέροντος

Χλμ. 0: Γέφυρα Βρύχωνα (Επίσημη Εκκίνηση)

Γέφυρα Βρύχωνα (Επίσημη Εκκίνηση) Χλμ. 12,87: Αγ. Γεώργιος (ΚΟΜ 1ης κατηγορίας)

Αγ. Γεώργιος (ΚΟΜ 1ης κατηγορίας) Χλμ. 61,64: Χάνια (ΚΟΜ 1ης κατηγορίας)

Χάνια (ΚΟΜ 1ης κατηγορίας) Χλμ. 124,76: Βόλος (1ο Σπριντ Ευθείας)

Βόλος (1ο Σπριντ Ευθείας) Χλμ. 154,13: Ανάβρα (ΚΟΜ 2ης κατηγορίας)

Ανάβρα (ΚΟΜ 2ης κατηγορίας) Χλμ. 187,1: Δομοκός (Avance Mile)

Δομοκός (Avance Mile) Χλμ. 207,3: Λαμία (Τερματισμός)

Στοιχεία για τη διαδρομή

Το πρώτο ορεινό κομμάτι της ημέρας έρχεται μόλις στο 12,9ο χλμ., στον Άγιο Γεώργιο. Αυτό το ήσυχο, παραδοσιακό και αυθεντικό ορεινό χωριό έχει θέα στον Παγασητικό Κόλπο. Αυτή η ανάβαση κατηγορίας 1 αποτελεί μόνο τον προάγγελο για το πελοτόν, καθώς η διαδρομή ανεβοκατεβαίνει στα βουνά, πριν φτάσει στη μεγαλύτερη ανάβαση στα Χάνια, η οποία ξεκινά στο 51,1ο χλμ. και έχει μέση κλίση 7,8% για πάνω από 10,3 χλμ. Ευτυχώς, οι αναβάτες ανταμείβονται με μια μεγάλη κατάβαση και μια εντυπωσιακή διαδρομή κατά μήκος των παράκτιων βουνών, πριν επιστρέψουν για λίγο στον Βόλο για ένα ενδιάμεσο σπριντ στο 90,1ο χλμ.

Ακολουθεί ένα δεύτερο ενδιάμεσο σπριντ στον Αλμυρό, μετά από 124,7 χλμ., όπου οι αναβάτες στρίβουν δεξιά, απομακρύνονται από τις παραθαλάσσιες πεδιάδες και κατευθύνονται ξανά προς τα βουνά. Για όσους επιλέξουν να παρακολουθήσουν το σπριντ εδώ, μπορούν επίσης να απολαύσουν μια επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλμυρού, το οποίο φιλοξενεί ευρήματα της περιοχής από τη Νεολιθική έως την ύστερη Ρωμαϊκή περίοδο. Οι αναβάτες μας, ωστόσο, θα συνεχίσουν προς τη Λαμία μέσω των λόφων, οι οποίοι ξεκινούν ξανά από το 80ό χλμ.

Αυτοί οι ελικοειδείς ορεινοί δρόμοι, πνιγμένοι στο πράσινο, κρύβουν πολλά μυστικά από τους αρχαίους χρόνους, αλλά και μερικούς κρυφούς κινδύνους για το πελοτόν, λόγω των απρόσμενων στροφών. Αυτή η μακρά και εξαντλητική ανάβαση συνεχίζεται καθώς ο δρόμος υψώνεται αργά και μεθοδικά, με τη ζέστη να δοκιμάζει όλους τους αθλητές, μέχρι τους επόμενους πόντους της ανάβασης που κερδίζονται μετά από 154 χλμ., στην κορυφή μιας ανάβασης κατηγορίας 2. Ευτυχώς, η κλίση υποχωρεί μετά, καθώς το πελοτόν επιστρέφει σε ευκολότερες κλίσεις και πιο ομαλά βουνά, ενώ οι παράκτιες πεδιάδες και η πόλη της Λαμίας κάνουν την εμφάνισή τους.

Ζωντανά από την ΕΡΤ ο αγώνας

Ο ΔΕΗ Tour of Hellas θα μεταδοθεί για πρώτη φορά ζωντανά από ανοικτό κανάλι της ΕΡΤ, την ΕΡΤ 2 Σπορ και παράλληλα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα ERTFLIX όπως κάθε χρόνο. Η ΕΡΤ θα έχει και μεταδόσεις, πριν και στο τέλος κάθε ετάπ, με τη δημοσιογραφική της ομάδα να δίνει τον παλμό της διοργάνωσης σε κάθε πόλη εκκίνησης και τερματισμού και βάζοντας μοναδικές εικόνες μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι.

Παράλληλες δράσεις με επίκεντρο τα παιδιά

Με εντυπωσιακούς αριθμούς και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, οι παράλληλες δράσεις του ΔΕΗ Tour of Hellas αναδεικνύουν τον παιδαγωγικό και κοινωνικό χαρακτήρα της διοργάνωσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 7 παράλληλες και 13 πρόδρομες εκδηλώσεις, 34 επισκέψεις σε σχολεία, με τη συμμετοχή 40 εκπαιδευτών και συνεργατών, σε μια περιοδεία 90 ημερών και 370 δράσεων. Περισσότεροι από 10.000 μαθητές με ενεργή συμμετοχή, ενώ διανεμήθηκαν 60.000 αναμνηστικά από τους χορηγούς, προσελκύοντας χιλιάδες θεατές.

Οι διαδρομές του φετινού Γύρου

Η φετινή διοργάνωση μετατρέπει την ελληνική περιφέρεια σε παγκόσμιο επίκεντρο, κινητοποιώντας 5 Περιφέρειες και —άμεσα ή έμμεσα— 44 Δήμους σε μια διαδρομή 5 ημερών που κόβει την ανάσα. Συνολικά 108 πόλεις και χωριά γίνονται το επίκεντρο του φετινού Γύρου, αναδεικνύοντας τη δυναμική της χώρας σε κάθε χιλιόμετρο της διαδρομής.

1ο Ετάπ (6 Μαΐου 2026): Ιωάννινα – Αγρίνιο

171,6χλμ – 988μ. συνολικής ανηφόρας (υψομετρικά)

2ο Ετάπ (7 Μαΐου 2026): Καρπενήσι – Λάρισα

157,5χλμ – 1.601μ. συνολικής ανηφόρας

3ο Ετάπ (8 Μαΐου 2026): Βόλος – Λαμία

207,3χλμ – 4.216μ. συνολικής ανηφόρας

4ο Ετάπ (9 Μαΐου 2026): Αταλάντη – Αχαρνές (Πάρνηθα)

180,9χλμ – 2.808μ. συνολικής ανηφόρας

5ο Ετάπ (10 Μαΐου 2026): Πειραιάς – Αθήνα (Σύνταγμα)

146,5χλμ – 1.381μ. συνολικής ανηφόρας

Για περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site της διοργάνωσης: www.hellas-tour.gr