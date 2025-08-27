Συνεδριάζει για την τεχνοκρατική επιτροπή της Νέας Τούμπας ο ΑΣ ΠΑΟΚ!

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ συνεδριάζει το απόγευμα στα γραφεία της Μικράς Ασίας για την σύσταση της τεχνοκρατικής επιτροπής για τη Νέα Τούμπα και όλα τα φλέγοντα ζητήματα γύρω από τον οργανισμό.

Προγραμματισμένο ΔΣ στα γραφεία του έχει σήμερα (27/8) το απόγευμα ο ΑΣ ΠΑΟΚ, για πρώτη φορά μετά την συνέντευξη Τύπου που παρατέθηκε στο Παλατάκι στις 11 Αυγούστου και από την οποία προέκυψαν πολλά ερωτηματικά.

Κύριο θέμα συζήτησης θα είναι η τεχνοκρατική επιτροπή που θα συσταθεί από τον Ερασιτέχνη αναφορικά με τη Νέα Τούμπα, με τις επίσημες ανακοινώσεις να έπονται στη συνέχεια, όπως ειπώθηκε από τον ασπρόμαυρο ΑΣ το περασμένο διάστημα, προς ενημέρωση του κόσμου του ΠΑΟΚ.

Παράλληλα θα συζητηθούν και άλλα τρέχοντα ζητήματα, ενώ υπενθυμίζεται πως το περασμένο διάστημα τρία μέλη του ΔΣ (Χασεκίδης, Ελευθεριάδης, Νικηφόρος), διαχώρισαν την θέση τους και ζήτησαν την έμπρακτη στήριξη προς το πρόσωπο του Ιβάν Σαββίδη αναφορικά με την ανέγερση του νέου γηπέδου.