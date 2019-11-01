Η κυρία Τίμα «απογειώνει» τον Γιάνις και όχι μόνο (pics)

Ο Τίμα είναι ανανεωμένος στην Χίμκι και πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσεις. Η αλήθεια είναι πως πολλοί θα ήθελαν να είναι στη θέση του και να έχουν στο πλευρό τους μία γυναίκα, σαν την Άνα Σεντόκοβα.
Η Ρωσίδα έχει σχεδόν 5 εκατομμύρια followers στο instagram και οι φωτογραφίες θα σας πείσουν πως ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού είναι πολύ τυχερός.
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Белый песок и миллион самых сладких объятий, такие у нас с Моной каникулы. Я не знаю человека слаще, нежнее. Мы летели в самолёте сюда и Мо проснулась среди ночи, отдала мне подушку и тихо сказала: «Мама , ты у меня такая красивая ❤️» и заснула. Я не знаю, чем я заслужила такое счастье, но, наверное, что-то сделала хорошее.) Наверное, мы все рождаемся с разной степенью чувствительности и тактильности. Для кого-то, как воздух важны обнимашки, а кто-то терпеть не может, когда его трогают. Интересно, люди действительно такие разные рождаются? Не от гороскопов же это все зависит ? Что говорят психологи ? ❤️
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Недавно, в одном из ресторанов, наблюдала встречу психолога с подписчицами. Мотиватора - манимейкера. Девочки выстраивались в очередь, отваливали комплименты о красоте и невероятности, все снимали, делали миллион селфи за звездой. Психологи мотиваторы - новые рок звёзды! 🔥 Я периодический захожу на разные страницы и после нескольких фраз по типу «для того, чтобы начать новую жизнь, вам нужно очистить свой шкаф и простить свою маму», я ухожу. Я вот сейчас хочу похудеть, потому что за последний месяц приняла столько таблеток и так плотно заедала стресс, что набрала кг 5 плюс к весу, от которого хотела похудеть. И увидев похудевшего на 10 кг друга Мишу, я сразу начала писать ему, как и все девочки о его диете и волшебном средстве. Я тоже хочу волшебную таблетку для похудения, хочу принять ее и утром влезть в свои джинсы, но ее нет. Таблетки такой нет. Да, есть быстрые жиросжигатели, которые съедят вам всю нервную систему, но такой классной и безвредной, чтобы лежать на диване и худеть - нет.) Жир сжигается походами в зал и четкой дисциплиной в питании, и в него не входит картошка фри. И пока я не подниму свою 🍑 и не заставлю себя каждый день бегать на дорожке по часу, не будет мне минус десять. Моя знакомая девочка очень похудела. в два раза. Я ее спросила - как ? Она ответила просто. Просто ела только огурцы.) Действие - это то, что приведёт нас всех к успеху. И действие это не клик по экрану.) А ещё я попробую перепрограммировать свою страсть к еде и относиться в картошке фри, как к яду. К вредной, любимой еде не как удовольствию, а как к яду, который отравляет мое тело , которому сейчас и так сложно. О себе надо заботиться так, как ты заботишься о своих детях ) Поговорим об этом тут?👇🏻 Кого из психологов любите вы? А из мотиваторов?
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О моей главной радости тут. Сейчас, убежав от всех в центр здоровья поправить своё самочувствие и встать чуть на ноги , моей главной радостью является чтение 📚. Я знаю, что сейчас вы возмутились, фото ведь не о том 😂 Но если бы я разместила сейчас фото с книгой и в халате, вы бы вряд ли лайкнули ее, а так, надеюсь, что да 💋 Тут у меня появилось время для самого важного источника вдохновения, для моих книг. Они днями пылились на полках, ведь когда я возвращалась уставшая с работы, все мое время было для детей, а потом, когда все засыпали, уже просто хотелось ни о чем не думать и включить сериальчик. Тут я уже прочла две книги и начинаю третью. Нашла много литературы о питании, сейчас покажу в стори. И ! Самое важное ! После того, как я впитала, у меня родилось множество новых идей. Я написала сценарий для клипа #VIBE , синопсис для шоу, которое вскоре будем снимать. Придумала идею для новых концертных костюмов. И ещё. Я все время ворчу на старшую дочь, что она много гуляет. Когда она возвращается домой, у неё так же не остаётся времени на чтение или на просто подумать о создании своего собственного продукта, идея ли это блога или в нашем случае салона красоты, или марки одежды. Не заполняете своё время пустыми вещами. Меньше листайте ленту. Я не разрешаю себе зайти на другие страницы , пока не выложила интересное фото или текст у себя 😂 А ещё, на своей второй страничке @annaupgraded ,я писала о триггерах и чтении. Как приучить себя читать. Вдруг, тебе будет интересно ❤️ Самый простой способ заставить себя читать, если желание уже есть, но вот со временем проблема, - найти свой триггер. То, к чему вы можете привязать эту привычку. Что выбрать в качестве триггера? Например, время, когда дети засыпают; когда поставили чайник; дорога в общественном транспорте; как только вернулись домой и переоделись. Любое ежедневное действие. Цель - довести до автоматизма и выполнять действие при столкновении триггером. Закрепляем. Если вы хотите читать вечером, как вернулись домой, то порядок будет таким: •Переодеваетесь в домашнюю одежду (триггер). •Сразу после этого берёте книгу, которая уже лежит на фальстарте 📖 •Читаете (новая привычка) Что сейчас читаете ?❤️
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Мое любимое фото . Твоё любимое фото 💋#PLAYBOY 💋
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Back to reality... Сегодня вечером, мой первый спектакль в театре @show.falsh и мне невообразимо страшно, потому что это абсолютно новое и то, что я никогда не пробовала. Это сложнейшая из профессий и люди, которые в ней , должны обладать миллионном навыков и абсолютным отсутствием комплексов относительно своих качеств, а я...А я моментами такая трусиха. Иногда, когда мне страшно, я представляю, что же будет в худшем случае, как изменится моя жизнь? А ещё, по мне можно учебники по психосоматике писать . У меня на нервной почве сейчас глаз так опух, что боюсь на сцену Таганки не поместиться. Ну все. Пора мне в театр ( это, как у нас, у актрис, говорят 😂) целую 💋💋💋
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