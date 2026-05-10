Ζάλγκιρις: Άφησε πίσω τον αποκλεισμό από την Φενέρ και «ξέσπασε» στην Λιετκαμπέλις

H Zάλγκιρις άφησε πίσω τον αποκλεισμό της από την Φενέρμπαχτσε στα playoffs της Euroleague και ξέσπασε πάνω στην Λιετκαμπέλις (87-70) για το λιθουανικό πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Τόμας Ματσιούλις ήταν σοβαρή σε όλο το παιχνίδι, επιβλήθηκε από το ξεκίνημα επί της Λιετκαμπέλις στο Κάουνας και πήρε μια άνετη νίκη με 87-70, για το εγχώριο πρωτάθλημα, παραμένοντας μόνη πρώτη στην κορυφή με ρεκόρ 28-1.

Για τους «πράσινους» ξεχώρισαν οι Ντάστιν Σλέβα με 20 πόντους, Μάντας Ρουμπστάβιτσιους με 14 πόντους και Ντεϊβίντας Σιρβίντις με 12 πόντους. Αντίθετα η Λιετκαμπέλις είχε σε καλή μέρα τους Κρίστιαν Κούλαμαε με 13 πόντους και Ουόρεν Ουάσινγκντον με 12 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 17-15, 43-34, 67-45, 87-70