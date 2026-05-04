Η αποθέωση του Ραζνάτοβιτς στον Χεζόνια: «Ιστορική εμφάνιση» (pic)

O Μίσκο Ραζνάτοβιτς αποθέωσε τον Μάριο Χεζόνια μετά την ιστορική του εμφάνιση απέναντι στην Μούρθια.

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στην Μούρθια (131-123), με τον Μάριο Χεζόνια να πραγματοποιεί μία τρομερή εμφάνιση. Πιο συγκεκριμένα, ολοκλήρωσε το ματς με 40 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 29:40.

Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς αποθέωσε τον Κροάτη αστέρα και σε ανάρτησή του έγραψε όλα τα ρεκόρ που έκανε ο παίκτης της «Βασίλισσας».

Αναλυτικά το post:

«Ιστορική εμφάνιση από τον Μάριο Χεζόνια!

*40+11+6*

*Πρώτη φορά που γίνεται στην ACB

*53 PIR

*Κανένας παίκτης στην ιστορία της ACB δεν είχε 50 PIR παίζοντας λιγότερα από 30 λεπτά

*Το υψηλότερο PIR από τον Πιτ Μίκιαλ το 2006 (54)

*Αυτό τον αιώνια PIR πάνω από 50 είχαν μόνο οι Σκόλα, Μίκιαλ και Λάντεσμπεργκ

*5ο καλύτερο PIR από παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης. Τα άλλα 4 τα είχε ο Σαμπόνις!».