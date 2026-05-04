Η αποθέωση του Ραζνάτοβιτς στον Χεζόνια: «Ιστορική εμφάνιση» (pic)

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στην Μούρθια (131-123), με τον Μάριο Χεζόνια να πραγματοποιεί μία τρομερή εμφάνιση. Πιο συγκεκριμένα, ολοκλήρωσε το ματς με 40 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 29:40.
Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς αποθέωσε τον Κροάτη αστέρα και σε ανάρτησή του έγραψε όλα τα ρεκόρ που έκανε ο παίκτης της «Βασίλισσας».
Αναλυτικά το post:
«Ιστορική εμφάνιση από τον Μάριο Χεζόνια!
*40+11+6*
*Πρώτη φορά που γίνεται στην ACB
*53 PIR
*Κανένας παίκτης στην ιστορία της ACB δεν είχε 50 PIR παίζοντας λιγότερα από 30 λεπτά
*Το υψηλότερο PIR από τον Πιτ Μίκιαλ το 2006 (54)
*Αυτό τον αιώνια PIR πάνω από 50 είχαν μόνο οι Σκόλα, Μίκιαλ και Λάντεσμπεργκ
*5ο καλύτερο PIR από παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης. Τα άλλα 4 τα είχε ο Σαμπόνις!».
Historic performance of Mario Hezonja!— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) May 3, 2026
*40+11+6*
* First time in ACB
*53 PIR
* No players in Acb history had PIR 50 in less than 30 minutes played
* Highest PIR in ACB since Pete Mickeal en 2006 (54) ⭐
* In this century PIR over 50 had only Scola, Mickeal and Landesberg
*…