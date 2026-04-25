Στο κατάμεστο και «φλεγόμενο» Παλέ παρουσία των Νίκου Γκάλη, Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο και Ρίτσαρντ Σιαό, ο Άρης Betsson κέρδισε τον Πανιώνιο με 75-65 και τον έστειλε στην Α2 κατηγορία (Elite League).

Σε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα με 6.000 φίλους των «κιτρινόμαυρων» να… τιγκάρουν το Παλέ, όπου αποθέωσαν Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο και φυσικά τον θρύλο Νίκο Γκάλη, ο Άρης Betsson έκαμψε την αντίσταση του μαχητικού για τρία δεκάλεπτα Πανιωνίου και μαζί με τη νίκη εξασφάλισε την 5η θέση, που τον στέλνει κόντρα στην ΑΕΚ στα playoffs με μειονέκτημα έδρας.

Πρώτοι σκόρερ των νικητών, που τερμάτισαν στο 14-10, ήταν ο Ελάιζα Μήτρου - Λονγκ με 18 πόντους (7 ριμπάουντ, 6 ασίστ) και ο Μπράις Τζόουνς με 17 πόντους (5 ριμπάουντ, 7 ασίστ), ενώ διψήφιος ήταν ο Λευτέρης Μποχωρίδης με 11 πόντους. Για τον Πανιώνιο, που αποχαιρετάει την κατηγορία με ρεκόρ 6-18, ξεχώρισαν επιθετικά ο Γιώργος Τσαλμπούρης με 17 πόντους και 8 ριμπάουντ και ο Μπράντον Τέιλορ με 16 πόντους (4/7τρ.) και 6 ασίστ.

Χέρι-χέρι στο σκορ μέχρι το ημίχρονο

Παίρνοντας ώθηση από τον κόσμο του, ο Άρης μπήκε με μεγαλύτερη ενέργεια στο ματς, όμως ο Πανιώνιος με Τέιλορ και Ουότσον βρέθηκε στο 6-10. Δύο διαδοχικά καρφώματα του Φόρεστερ μετά από καλή κυκλοφορία έβαλαν τον Άρη μπροστά με 18-15 και ο Άντζουσιτς με μία βολή έγραψε το 19-15 της πρώτης περιόδου.

Οι γηπεδούχοι προσπαθούσαν να δημιουργήσουν μομέντουμ, ο Άντζουσιτς με τρίποντο έκανε το 24-19, αλλά ο Λιούις με προσωπικό σερί 0-7 έφερε τον Πανιώνιο σε θέση οδηγού (24-26). Καμία από τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να ξεμακρύνει και στο σερί του Άρη απάντησαν οι «κυανέρυθροι», με το ημίχρονο να κλείνει σε απόλυτη ισορροπία και στο χαμηλό 31-31.

Ξέφυγε με +13 με τρίποντα ο Άρης

Με τον Μήτρου-Λονγκ ζεστό από την περιφέρεια και τρία διαδοχικά τρίποντα έγινε το 40-36, όμως με τον ίδιο τρόπο απάντησε δις ο Τσαλμπούρης για το 40-42. Η εικόνα του αγώνα παρέμενε αμετάβλητη, ο Πανιώνιος είχε φέρει το ματς στα μέτρα του, με χαμηλό σκορ και τον Άρη να μην μπορεί να επιβάλει τον ρυθμό του. Με 4/4 βολές του Τζόουνς ο Άρης προσπέρασε με 51-49, με το οποίο ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο και όλα έδειχναν πως θα κριθούν στο τέλος.

Για πρώτη φορά οι «κιτρινόμαυροι» πήγαν σε διψήφια διαφορά με τα τρίποντα των Τζόουνς, Μήτρου-Λονγκ και Μποχωρίδη για το 60-49 μέσα σε δύο λεπτά, ξεσηκώνοντας το Παλέ. Οι παίκτες του Νέναντ Μάρκοβιτς είχαν αιφνιδιαστεί πλήρως, δεν μπορούσαν να αντιδράσουν και είδαν τον Νουά να γράφει με κάρφωμα το 65-52 στο 34’. Ωστόσο, ο Πανιώνιος δεν εγκατέλειπε. Τσαλμπούρης και Τέιλορ μείωσαν σε 70-64 στο 38’. Ο Μήτρου-Λονγκ έκανε το 72-64 και ο Τέιλορ αστόχησε στα 50’’ από κοντά, με τους φιλοξενούμενους να μην μπορούν να επιστρέψουν.

Οι διαιτητές: Τηγάνης, Καρπάνος, Μηλαπίδης

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 31-31, 51-49,

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.