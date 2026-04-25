Xωρίς Χολ και Νιλικίνα κόντρα στην ΑΕΚ ο Ολυμπιακός

Χωρίς τους Ντόντα Χολ και Φρανκ Νιλικίνα θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στην ΑΕΚ (18:15) για την 24η και τελευταί αγωνιστική της GBL

O Oλυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στα Άνω Λιόσια (18:15) για την 24η και τελευταία αγωνιστική της Stoiximan Basket League με τους «ερυθρόλευκους» να στοχεύουν στο αήττητο της regural season.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στην διάθεση του, τους Ντόντα Χολ και Φρανκ Νιλικίνα, οι οποίοι έμειναν εκτός δωδεκάδας. Θυμίζουμε ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι κανονικά διαθέσιμος, καθώς προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και άρθηκε η τιμωρία του από το ΑΣΕΑΔ.

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού: Ουόκαπ, Μόρις, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Ουόρντ, Παπανικολάου, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς.