Εμεινε τελικά στο Σεντ Τζονς του Πιτίνο ο Λιοτόπουλος

Αρχικά μπήκε στο transfer portal ο διεθνής γκαρντ, εν τέλει αποφάσισε να μην αλλάξει κολέγιο.

Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος μπήκε πριν από μερικές μέρες στο transfer portal, θέλοντας προφανώς να αλλάξει κολέγιο. Εν τέλει αποφάσισε να μείνει εκεί, που ήταν, στο Σεντ Τζονς και υπό τις οδηγίες του Ρικ Πιτίνο.

«Σκεπτόμενος τις επιλογές μου, συνειδητοποίησα ότι το Σεντ Τζονς είναι το μέρος, όπου θέλω να προοδεύσω. Και να εμπιστευτώ τον κόουτς Πιτίνο και όλο το σταφ να δώσουν το καλύτερο για μένα» ανέφερε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του ο Λιοτόπουλος, ο οποίος μπαίνει στην τρίτη του χρονιά στο κολέγιο και δη στο Σεντ Τζονς.