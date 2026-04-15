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Παναθηναϊκός: Αποθέωση στην γυναικεία ομάδα μετά την διακοπή του τελικού (vid)

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
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Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού αποθέωσαν την γυναικεία ομάδα μπάσκετ, ύστερα την οριστική διακοπή του πρώτου τελικού κόντρα στον Αθηναϊκό.

Δείτε παρακάτω βίντεο:

Παναθηναϊκός: Αποθέωση στην γυναικεία ομάδα μετά την διακοπή του τελικού (vid)