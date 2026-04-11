Με Ντόντα Χολ στην κορυφή το «Τοp-10» της Euroleague (vid)

H 37η αγωνιστική της Euroleague έλαβε τέλος και για ακόμη μια φορά το «Top-10» με τις καλύτερες φάσεις είναι πλούσιο, εκεί όπου στην κορυφή του βρίσκεται το εντυπωσιακό κάρφωμα του Ντόντα Χολ.

Για ακόμη αγωνιστική (37η) στην Euroleague, το θέαμα ήταν πλούσιο, και οι πρωταγωνιστές σε... κέφια, χαρίζοντας εντυπωσιακές στιγμές στον κόσμο.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Ντόντα Χολ του Ολυμπιακού, με το εντυπωσιακό κάρφωμα που παραλίγο να «κατεδαφίσει» την μπασκέτα της ARENA 8888 στην Σόφια απέναντι στην Χάποελ Τελ Αβίβ, μετά από ασίστ του Ουόκαπ.

Μάλιστα ο Αμερικάνος ψηλός του Ολυμπιακού κατέλαβε ακόμη μία θέση (8η), επίσης με κάρφωμα, έπειτα από ασίστ του Ουόρντ.

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