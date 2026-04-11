Με Ντόντα Χολ στην κορυφή το «Τοp-10» της Euroleague (vid)

Για ακόμη αγωνιστική (37η) στην Euroleague, το θέαμα ήταν πλούσιο, και οι πρωταγωνιστές σε... κέφια, χαρίζοντας εντυπωσιακές στιγμές στον κόσμο.
Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Ντόντα Χολ του Ολυμπιακού, με το εντυπωσιακό κάρφωμα που παραλίγο να «κατεδαφίσει» την μπασκέτα της ARENA 8888 στην Σόφια απέναντι στην Χάποελ Τελ Αβίβ, μετά από ασίστ του Ουόκαπ.
Μάλιστα ο Αμερικάνος ψηλός του Ολυμπιακού κατέλαβε ακόμη μία θέση (8η), επίσης με κάρφωμα, έπειτα από ασίστ του Ουόρντ.
Δείτε το βίντεο:
Fresh TOP 10 coming your way, Round 37 was filled with great highlights! 🍿— EuroLeague (@EuroLeague) April 11, 2026
Top Plays of the Month I @etihad pic.twitter.com/Um5TOx63YK