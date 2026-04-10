Η Μονακό των πολλών προβλημάτων παρατάχθηκε ξανά με 8 παίκτες, ωστόσο κατάφερε να καταβάλει την αντίσταση της Μπαρτσελόνα με 93-86, «δίπλωσε» τις νίκες εναντίον της και έτσι «κλείδωσε τη συμμετοχή της στα Play in της Euroleague. Η Μπάρτσα μπήκε σε... μπελάδες, αλλά ελπίζει για τη δεκάδα.

Ήταν σαν ένας... τελικός και για τις δύο ομάδες, που ήξεραν ότι με νίκη θα έκαναν μεγάλο βήμα για την εξασφάλιση μίας θέσης στην πρώτη δεκάδα. Η ελλιπής αλλά ψυχωμένη Μονακό τα έδωσε όλα ξανά και πήρε τη νίκη που την φέρνει στο ρεκόρ του 21-16 και προσωρινά στην 8η θέση. Στο ίδιο ρεκόρ βρίσκεται και ο Παναθηναϊκός, όμως οι «πράσινοι» έχουν υπέρ τους την ισοβαθμία. Από την άλλη μεριά, η Μπαρτσελόνα έπεσε στο 20-17 και στην 10η θέση, αλλά συνεχίζει να ελπίζει σε ήττα της 11ης Ντουμπάι (19-17) σε πρώτη φάση.

Στην τελευταία αγωνιστική (38η) η Μονακό υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ (17/4, 20:30), που επίσης «καίγεται» για νίκη, καθώς κυνηγάει να είναι στην τετράδα, ενώ η Μπαρτσελόνα αντίστοιχα παίζει εντός με την αδιάφορη βαθμολογικά Μπάγερν Μονάχου (17/4, 21:30).

Έξι παίκτες της Μονακό πέτυχαν διψήφιο αριθμό πόντων, με πρώτους σκόρερ τον Μάικ Τζέιμς (16π.) και τον Έλι Οκόμπο (16π., 8ασ.) και ακολούθησε ο Ματ Στράζελ (14π., 6ριμπ., 5ασ.). Για την Μπαρτσελόνα, που σούταρε 17 βολές λιγότερες (26/29 - 10/12) ξεχώρισε ο Κέβιν Πάντερ με 27 πόντους και 6/7 τρίποντα.

Βροχή τριπόντων και κοντά οι δύο ομάδες

Η Μπαρτσελόνα μπήκε πιο δυνατά και με τα τρίποντα των Κλάιμπερν, Πάντερ έφτασε στο 0-8, με τη Μονακό να προσπαθεί να βρει τα πατήματά της. Δύο τρίποντα από Ντιάλο και Στράζελ την έβαλαν στο ματς (8-15), όμως οι φιλοξενούμενοι είχαν καλύτερο ρυθμό (11-20) και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο 18-26.

Παρά το 22-31 της Μπαρτσελόνα, η Μονακό έμενε πάντα κοντά. Ο Οκόμπο βοήθησε στο να μειώσει η ομάδα του στο καλάθι (29-31), αλλά οι Μπλαουγκράνα έβρισκαν τις λύσεις για να μένουν μπροστά (31-37) χάρη στο μακρινό τους σουτ (7/12 τρίποντα). Η αντεπίθεση των γηπεδούχων ξεκίνησε στο τελευταίο δίλεπτο και με τον Μπλόσομγκεϊμ να πρωταγωνιστεί δίνοντας σε αυτό το διάστημα 7 πόντους, το ημίχρονο έκλεισε στο 46-44.

Έφτασε στο +10 η Μονακό και κράτησε τη νίκη

Το τρίτο δεκάλεπτο κύλησε στο ξεκίνημά του με τις δύο ομάδες να συμπορεύονται στο σκορ (51-46 & 56-55). Όταν ο Κλάιμπερν έβαλε ξανά την Μπαρτσελόνα μπροστά (56-58), εκεί ο Τζέιμς και ο Χέις με 7 σερί πόντους έκαναν το 65-58, δίνοντας ένα πρώτο καλό προβάδισμα στη Μονακό. Ωστόσο, οι παίκτες του Τσάβι Πασκουάλ αντέδρασαν και με τον Πάντερ και το buzzer beater τρίποντο του Μπριθουέλα από το κέντρο διαμόρφωσαν το 72-67 της περιόδου.

H Μπαρτσελόνα πλησίασε και στον πόντο (74-73) με το τρίποντο του Νόρις, όμως οι Τζέιμς και Οκόμπο το πήραν πάνω τους, στέλνοντας τη διαφορά για πρώτη φορά στο +10 (85-75) στο 35'. Εκεί, ο Μπριθουέλα έδωσε ανάσα μειώνοντας σε 85-80, αλλά ο Χέις απάντησε για τo 89-80 στο 39' που καθάρισε το παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 18-26, 46-44, 72-67, 93-86

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.