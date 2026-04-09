Απίθανη φάση από Ουόκαπ και Χολ στο φινάλε του ημιχρόνου (vid)

Τόμας Ουόκαπ και Ντόντα Χολ συνδυάστηκαν άψογα στο φινάλε του ημιχρόνου με 0,4'' να μένει στο χρονόμετρο και τον Αμερικανό ψηλό να καρφώνει εντυπωσιακά στο καλάθι των Ισραηλινών.

Τόμας Ουόκαπ και Ντόντα Χολ προσέφεραν την φάση της αγωνιστικής στην Σόφια. Οι δυο παίκτες του Ολυμπιακού συνδυάστηκαν άψογα με 0,4'' να μένουν στο χρονόμετρο, με τον Τεξανό γκαρντ να κάνει την επαναφορά από την πλάγια γραμμή και τον Αμερικανό ψηλό να καρφώνει εντυπωσιακά για το 48-51 του ημιχρόνου.

Δείτε εδώ τη εντυπωσιακή φάση: