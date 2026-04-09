Απίθανη φάση από Ουόκαπ και Χολ στο φινάλε του ημιχρόνου (vid)

Τόμας Ουόκαπ και Ντόντα Χολ προσέφεραν την φάση της αγωνιστικής στην Σόφια. Οι δυο παίκτες του Ολυμπιακού συνδυάστηκαν άψογα με 0,4'' να μένουν στο χρονόμετρο, με τον Τεξανό γκαρντ να κάνει την επαναφορά από την πλάγια γραμμή και τον Αμερικανό ψηλό να καρφώνει εντυπωσιακά για το 48-51 του ημιχρόνου.
Δείτε εδώ τη εντυπωσιακή φάση:
Name a better way to end the half if you can 🤯— EuroLeague (@EuroLeague) April 9, 2026
Donta Hall slams it home after a great dish from Thomas Walkup 👀#MotorolaMagicMoment @Moto I @Olympiacos_BC pic.twitter.com/oQ42RfSuej