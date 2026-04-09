Φαλ η επιστροφή: Πάτησε παρκέ μετά απο 10 μήνες ο Γάλλος σέντερ

Ο Μουσταφά Φαλ πάτησε παρκέ μετά από 10 μήνες, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τον ρίχνει στο παρκέ στο δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Χάποελ.

Ο Μουστάφα Φαλ θα θυμάται για πολύ καιρό την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Χάποελ στη Σόφια. Ο Γάλλος σέντερ πάτησε παρκέ ύστερα από 10 μήνες απουσίας, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τον ρίχνει στο παρκέ στο δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Χάποελ.

Ο «γίγαντας» του Ολυμπιακού έχει επιστρέψει στις προπονήσεις τον τελευταίο καιρό και ανυπομονούσε για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση. Να σημειώσουμε πως ο Έλληνας τεχνικός είχε συμπεριλάβει τον Φαλ στην αποστολή για το εκτός έδρας ματς με την Βιλερμπάν, δίχως ωστόσο να τον ρίξει στο παρκέ κατά την διάρκεια του παιχνιδιού.

Ο ψηλός των Πειραιωτών θυμίζουμε πως είχε τραυματιστεί σοβαρά στις 7 Ιουνίου του 2025 και τους τελικούς της Stoiximan GBL με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό