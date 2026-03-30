Χολ: «Οι αποβολές Ντόρσεϊ και Ναν έκαναν το παιχνίδι πιο διασκεδαστικό»

Ο Ντόντα Χολ στις δηλώσεις του μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού στο ντέρμπι «αιωνίων», στάθηκε στις αποβολές του Τάιλερ Ντόρσεϊ και του Κέντρικ Ναν.

Αναλυτικά όσα είπε:



Για τη νίκη: «Ξέραμε ότι έπρεπε να παίξουμε μαζί και να είμαστε σαν ένα. Ο κόουτς έδωσε έμφαση σε αυτό πιστεύω ότι το κάναμε. Το πιο σημαντικό είναι να παίζουμε μαζί, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, να πασάρουμε, να παίζουμε άμυνα και να επικοινωνούμε.



Αυτό κάνει το παιχνίδι πιο εύκολο για εμάς και το κάνουμε σε όλη τη σεζόν. Ξέρουμε όμως ότι σε κάποια ματς θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα. Ήταν μεγάλο αυτό το αποτέλεσμα για το το υπόλοιπο της σεζόν σε Ελλάδα και Ευρωλίγκα και κάναμε αυτό που έπρεπε».



Για τα εντυπωσιακά καρφώματά του: «Μου αρέσουν όλα τα καρφώματα μου, παίζω κοντά στο καλάθι, δεν μπορώ να παραπονεθώ».



Για το αν ο καυγάς και οι αποβολές των Ντόρσεϊ και Ναν, επηρέασαν αρνητικά τον Ολυμπιακό: «Για να είμαι ειλικρινής έκανε το παιχνίδι πιο διασκεδαστικό, όταν ερχόμασταν υπήρχε ησυχία, άλλα μετά από αυτό έγινε έντονο και με ενέργεια, είναι αυτό μου αρέσει στο μπάσκετ».



Για το αν είπαν κάτι στο ημίχρονο: «Όχι δεν είπαμε. Μπήκαμε στο γήπεδο και δεν ξεκινήσαμε καλά, παρότι δεν έπρεπε, όμως βρήκαμε τρόπο να κερδίσουμε».

