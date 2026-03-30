Μπαρτζώκας: «Αν δεν χαλαρώναμε στο τέλος θα κερδίζαμε με 20 πόντους»

Ικανοποιημένος εμφανίστηκε στις δηλώσεις του ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στην έδρα του Παναθηναϊκού (94-101).

Οι ερυθρόλευκοι διατήρησαν έτσι το αήττητο στην GBL (21-0) και ο προπονητής της ομάδας ανέφερε μεταξύ άλλων στην ΕΡΤ:

«Δεν ήταν τίποτα παραπάνω από ένα παιχνίδι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός που κερδίσαμε. Και οι δύο ομάδες είχαν απουσίες και ελλείψεις. Διαμορφώθηκαν πράγματα με την απουσία του Ναν και του Ντόρσεϊ στο δεύτερο ημίχρονο. Η κατάσταση του Φουρνιέ μας δημιούργησε πρόβλημα στους γκαρντ και έπρεπε να παίξουμε ψηλά σχήματα.

Αν δεν χαλαρώναμε στο τέλος θα κερδίζαμε με 20 πόντους. Δεν είχε μεγάλο κίνητρο και ο Παναθηναϊκός. Ήταν ένα παιχνίδι περισσότερο διαδικαστικό, όμως πάντα έχει μια ιδιαίτερη μορφή ένα τέτοιο ντέρμπι.

Έχουμε και οι δύο ομάδες πολύ σημαντικά παιχνίδια στην Ευρωλίγκα μπροστά μας. Πρέπει να κερδίσουμε, υπάρχει σωματική και πνευματική κούραση, αλλά δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για οτιδήποτε γιατί αυτήν την στιγμή παίζουν πολλά πράγματα στην χρονιά».