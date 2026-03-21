Μεγάλη πρόταση της Αρμάνι για να φέρει πίσω τον Ντέβον Χολ!

Ο 31χρονος Αμερικανός είναι μήλον της έριδος για πολλές ομάδες, όπως όμως αποκαλύφθηκε στη Magic Euroleague έχει δεχθεί αστρονομική πρόταση από την Αρμάνι Μιλάνο που πλησιάζει τα 2,5 εκατομμύρια.

O έμπειρος γκαρντ την τελευταία διετία αγωνίζεται στην Φενέρμπαχτσε, όμως από το 2021 έως το 2024 φόρεσε την φανέλα της ιταλικής ομάδας, που θέλει να τον εντάξει ξανά στο δυναμικό της.

Όπως, μάλιστα αποκαλύφθηκε στην εκπομπή του SDNA, η Αρμάνι Μιλάνο έχει καταθέσει μια άκρως δελεαστική πρόταση στον Ντέβον Χολ, που την εξετάζει πολύ σοβαρά και οι Ιταλοί είναι ένα από τα φαβορί για την απόκτησή του.

Ο Αμερικανός γκαρντ, έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι αποτελεί έναν two-way παίκτη στο παρκέ, όμως τα 2,5 εκατομμύρια που του προσφέρει η Αρμάνι Μιλάνο είναι ένα ποσό ικανό να πείσει τον Ντέβον Χολ.

Ο 31χρονος γκαρντ την φετινή σεζόν σε 24 ματς με την φανέλα της Φενέρμπαχτσε μετράει 9.6 πόντους, 3.0 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ ανά αγώνα σε 25΄:26'' ανά συμμετοχή.