Χωρίς Νιλικίνα και Χολ ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μπασκόνια

Χωρίς τους Φρανκ Νιλικίνα και Ντόντα Χολ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μπασκόνια (21:15). Εκτός 12άδας Λαρεντζάκης και Νετζήπογλου.

Για ακόμα ένα παιχνίδι την τρέχουσα σεζόν ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει όλους τους παίκτες στην διάθεση του. Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί κόντρα στην Μπασκόνια (21:15) για την 32η αγωνιστική χωρίς τους Φρανκ Νιλικίνα και Ντόντα Χολ, ενώ εκτός 12άδας από τον Έλληνα τεχνικό έμειναν ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης και ο Όμηρος Νετζήπογλου.

Ο Γάλλος γκαρντ αντιμετωπίζει κάποιες ενοχλήσεις στους προσαγωγούς και με την επιστροφή των Μόρις και Τζόσεφ στην 12άδα αποφαίστηκε να προφυλαχθεί ενόψει της συνέχειας.

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού: Ουόκαπ, Μόρις, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Ουόρντ, Παπανικολάου, ΜακΚίσικ, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς.