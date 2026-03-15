Ο Πέτγουεϊ καταγγέλλει ρατσιστική αντιμετώπιση από τους διαιτητές στα ματς του: «Δεν υπάρχει καθόλου σεβασμός»

Ο Μπρεντ Πέτγουεϊ έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη θητεία του σε Ρέθυμνο, Ολυμπιακό και Άρη και πλέον στα 40 του παίζει μπάσκετ ερασιτεχνικά στην Κρήτη, όπου και ζει και εργάζεται σε τομέα εκτός του αθλήματος.

Σε ανάρτησή του στα social media ο άλλοτε άσος των ελληνικών γηπέδων εξέφρασε ανοιχτά τα παράπονά του, καταγγέλλοντας πως υπάρχει ρατσιστική αντιμετώπιση από τους διαιτητές στα παιχνίδια που παίζει, καθώς δεν κερδίζει, όπως ο ίδιος σημειώνει, ποτέ φάουλ.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Πέτγουεϊ:

«Πού μπορώ να απευθυνθώ στην ΕΟΚ για να υποβάλω μια επίσημη καταγγελία για τους διαιτητές; Δεν μπορώ να βρω κανέναν άλλο λόγο για τον οποίο ένας πρώην παίκτης της Euroleague δεν κερδίζει κανένα φάουλ σε κάθε παιχνίδι, εκτός από το ότι υπάρχει κάποιο είδος ρατσισμού. Αυτό έχει ξεπεράσει το σημείο της γελοιότητας. Ήρθα για να παίξω και να απολαύσω το μπάσκετ, αλλά στα παιχνίδια με την ομάδα μου οι διαιτητές όλη τη χρονιά μου φέρονται φερθεί σαν 17χρονο.

Είμαι από τους τελευταίους που επικαλούνται τη δικαιολογία «επειδή είμαι μαύρος», επειδή στην Ελλάδα έχω δει 1000 φορές λιγότερο ρατσισμό από ό,τι στην Aμερική. Αλλά κυριολεκτικά δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν άλλο λόγο. Δεν υπάρχει καθόλου σεβασμός, τίποτα. Όμως άλλοι παίκτες από διαφορετικές ομάδες αντιμετωπίζονται σαν τον Σέι Αλεξάντερ (άσος των Θάντερ στο ΝΒΑ)».