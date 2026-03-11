Εύκολο έκανε το απόγευμά του ο Ηρακλής στο Ιβανώφειο και επικρατώντας της ΤαλΤεκ με 76-63 πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά της ENBL, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει σε δύο παιχνίδια την Τζίκι Βαρσοβίας.

Ανώτερος καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο Ηρακλής δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και επιβεβαίωσε απόλυτα τον ρόλο του φαβορί απέναντι στην αδύναμη εσθονική ομάδα. Πρώτος του σκόρερ ο Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις με 18 πόντους και ακολούθησαν ο Λανς Ουέρ με 13 πόντους, 7 ριμπάουντ και ο Τζος Στρονγκ με 11 πόντους.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ηρακλής επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του και με τα τρίποντα των Έντλερ-Ντέιβις και Ντάρκο-Κέλι πήγε στο 12-6, ενώ εκμεταλλευόμενος τη δύναμη των Χρηστίδη και Ουέρ στη ρακέτα διαμορφώθηκε το 24-15 της πρώτης περιόδου. Χάρη στην πιεστική του άμυνα και τα κλεψίματα ο Ηρακλής έφτασε στο 36-20, με την εσθονική ομάδα να μην μπορεί να ακολουθήσει, αλλά να συντηρεί τη διαφορά σε αυτό το επίπεδο και στο 44-25 του πρώτου ημιχρόνου.

Με εφτά διαδοχικούς πόντους του Έντλερ-Ντέιβις η διαφορά πήγε στο +23 (52-29) και οι κυανόλευκοι διατήρησαν απόσταση ασφαλείας και στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου (62-45) χωρίς να φορτσάρουν. Μόλις ο Κίτσινγκ μείωσε σε 62-50, ο Ηρακλής ανέβασε στροφές και με Στρονγκ - Ουέρ έφτασε στο 72-56 στο 36', με την ΤαλΤέκ να μην μπορεί να απειλήσει περαιτέρω.

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 44-25, 62-45, 76-63

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.

