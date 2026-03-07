Ερντέμ: «Το πλάνο μας δούλεψε τέλεια - Συγχαρητήρια στις παίκτριές μου»

Μετά την μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στον Ολυμπιακό για τα ημιτελικά της Α1 Γυναικών, η Σελέν Ερντέμ τόνισε πως το πλάνο της λειτούργησε τέλεια και ευχαρίστησε τις παίκτριές της για την εμφάνισή τους.

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε εύκολα με 90-70 τον Ολυμπιακό και έκανε το 3-0 στην σειρά των ημιτελικών. Η Σελέν Ερντέμ, μετά το φινάλε του ματς, στάθηκε στο πλάνο της ομάδας και τόνισε πως οι παίκτριές της έκαναν μία πολύ καλή εμφάνιση.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Αρχικά, ειδικά αυτή την εβδομάδα δουλέψαμε αρκετά και ακολουθήσαμε το πλάνο μας απόψε. Το πλάνο μας δούλεψε τέλεια. Οι παίκτριές μου ήταν πολύ καλές σήμερα. Συγχαρητήρια σε όλες. Και φυσικά συγχαρητήρια και στους Ολυμπιακού. Ευχαριστώ τις παίκτριές μου. Πολύ σημαντική νίκη, 3-0 τώρα. Χρειαζόμαστε μία νίκη για να πάμε στους τελικούς».