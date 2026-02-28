«Αποκλεισμένοι στο Ντουμπάι οι Οσετκόφσκι και Μίλτον»

Οι Ντίλαν Οσετκόφσκι και Σέικ Μίλτον βρίσκονται στο Ντουμπάι και η Παρτιζάν προσπαθεί να βρει τρόπο να επιστρέψουν στο Βελιγράδι.

Μετά τον αγώνα της Παρτιζάν με την Φενερμπαχτσέ οι Ντίλαν Οσετκόφσκι και Σέικ Μίλτον ταξίδεψαν στο Ντουμπάι, εκμεταλλευόμενοι την διακοπή λόγω των αγώνων για τις Εθνικές ομάδες.

Ωστόσο, το «SportKlub» αναφέρει πως λόγω των επιθέσεων που γίνονται οι δύο παίκτες έχουν αποκλειστεί εκεί. Οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί και η Παρτιζάν είναι σε επικοινωνία μαζί τους και προσπαθεί να τους βοηθήσει να επιστρέψουν στο Βελιγράδι όσο πιο σύντομα γίνεται.

Θυμίζουμε πως το επόμενο ματς του σερβικού συλλόγου είναι με την Ντουμπάι στην «Belgrade Arena» για την 30η αγωνιστική της Euroleague (5/3, 21:30).