Μίτσελ: «Ήταν μ@λ@κ!@ ο τρόπος που αποσύρθηκε ο Πολ - Δεν του δόθηκε ο σεβασμός που έπρεπε»

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ μίλησε για την απόσυρση του Κρις Πολ και τόνισε πως ο θρυλικός γκαρντ άξιζε να τελειώσει με καλύτερο τρόπο την καριέρα του.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ σε μία συνέντευξη στον Μαρκ Σπίαρς αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην απόσυρση του Κρις Πολ.

Ο αστέρας των Κλίβελαντ Καβαλίερς δήλωσε πως δεν μπορεί να καταλάβει πως δεν πήρε τον σεβασμό που άξιζε ο θρυλικός γκαρντ και τόνισε ότι δεν πήρε την ευκαιρία που άξιζε για να τελειώσει όπως έπρεπε την καριέρα του.

«Το να βλέπω την καριέρα του Πολ να τελειώνει με τον τρόπο που τελειώσει, νομίζω ότι είναι μ@λ@κ!@. Δεν ξέρω. Δεν διαβάζω όλα τα νέα. Δεν ξέρω τα πάντα. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Αλλά ξέρω πως όταν έχεις έναν τέτοιο τύπο, υπάρχει ένα επίπεδο σεβασμού που αξίζει, και δεν του δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Νομίζω ότι είναι ντροπή» ανέφερε.