Οι παίκτες της Μονακό πληρώθηκαν μέρος των μισθών του Δεκεμβρίου!

Μια ικανοποιητική εξέλιξη περίμενε τους παίκτες της Μονακό, καθώς έλαβαν μέρος των μισθών που τους οφείλονταν από τον Δεκέμβριο.

Όπως αναφέρει η L'Equipe, οι καλαθοσφαιριστές της Μονακό μέσα στο Σαββατοκύριακο έλαβαν μέρος των χρημάτων που τους οφείλονταν για τον μήνα Δεκέμβριο, με τον Μάικ Τζέιμς να χάνει ένα σημαντικό μέρος του μηνιαίου μισθού του, περίπου 50.000 ευρώ.

Ο Αμερικανός γκαρντ, άλλωστε δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του με χαρακτηριστικά ποσταρίσματα στο «X», ενώ δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση της Μονακό με την Ναντέρ για το γαλλικό πρωτάθλημα.

Όπως αναφέρουν οι Γάλλοι αυτή η εξέλιξη ικανοποίησε εν μέρει τους παίκτες των Μονεγάσκων, όμως ακόμη πρέπει να γίνουν πολλά βήματα για να αρθεί η διοικητική και οικονομική αβεβαιότητα που έχει περιέλθει η Μονακό.

Τις επόμενες ημέρες, άλλωστε αναμένεται να γίνει η συνάντηση εκπροσώπων του Πριγκιπάτου με την Εθνική Διεύθυνση Συμβουλευτικής και Ελέγχου Διοίκησης, προκειμένου να βρεθεί λύση στο διοικητικό πρόβλημα της Μονακό.