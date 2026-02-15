Ο Κολοσσός βρήκε τους παίκτες του Παναθηναϊκού αδιάφορους και παρατημένους στην τύχη τους, μια ομάδα χωρίς αρχή και τέλος και την κέρδισε με 100άρα (102-97) μέσα στο «T-Center» χτυπώντας πλέον ολόκληρα καμπαναριά για την εικόνα εξαθλίωσης που παρουσιάζει το «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να είναι εκτός τόπου και χρόνου και μέσα σε 1,5 μήνα στην Greek Basketball League γνώρισε και δεύτερη ήττα από τον Κολοσσό, μετά από αυτή κόντρα στον Άρη Betsson. Εικόνα ντροπής από το τους «πράσινους», που σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης ήταν πίσω στο σκορ από τους Ροδίτες.

Τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας του πέτυχε ο Κολοσσός, που έκανε το «μπαμ» της δεκαετίας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έπεσε στο 15-3 πλέον ο Παναθηναϊκός, που πλέον πρέπει να έχει το βλέμμα του και στην ΑΕΚ, που είναι στο 13-4 και στην τρίτη θέση. Άλμα παραμονής για τους Ροδίτες, που έφτασαν στο 5-13.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πάει πλέον στο Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας με τη χειρότερη συνθήκη, σε μία κατάσταση που θυμίζει σε πολλά την αντίστοιχη στην πρώτη σεζόν του Τούρκου τεχνικού, όταν το «τριφύλλι» είχε χάσει στο «T-Center» από τον Άρη Betsson.

Ο Κολοσσός ήταν μαγικός από την περιφέρεια, σουτάροντας με 15/30 τρίποντα (50%), με ορισμένα εξ αυτών να είναι σε καθοριστικό σημείο. 24 ασίστ απέναντι στην άμυνα του Παναθηναϊκού για 14 λάθη οι Ροδίτες. Στο 20-15 η αντιστοιχία των «πράσινων».

Πρωταγωνιστές για την ομάδα του Λυκογιάννη ήταν οι Τέβιν Μακ με 19 πόντους (6/8 τριπ.), που αποβλήθηκε μάλιστα στα τέλη της τρίτης περιόδου, και Ντέιβιντ Νικολς με 17 (8 ασ.). Στους 16 ο Γκάμπριελ Γκαλβανίνι (8/11 διπ., 12 ριμπ.) και στους 14 ο Κιόντρε Κένεντι (3/3 διπ., 2/4 τριπ.). Στους 12 ο Τσέισον Ραντλ (2/4 τριπ., 7 ασ.) και στους 10 ο Νταν Ακίν.

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζέντι Όσμαν με 19 πόντους (4/6 διπ., 8/9 βολές), με τον Κέντρικ Ναν να προσθέτει άλλους 15 (3/8 τριπ.). Στους 12 ο Ρίσον Χολμς (5/9 διπ., 8 ριμπ.) και στους 11 ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Με Γκαλβανίνι και Μακ στο +8 ο Κολοσσός

Ο Κολοσσός ήταν πιο ζωηρός στην εκκίνηση της αναμέτρησης, με τον Γκαλβανίνι στο 2' αρχικά να διαμορφώνει το 2-6 και στη συνέχεια στο 3' να γράφει το 4-8. Καλαϊτζάκης και Χολμς στο 5' «έτρεξαν» σερί 5-0 κι έβαλαν τον Παναθηναϊκό μπροστά με 14-10, με τους Ροδίτες όμως να απαντούν με 3 συνεχόμενα τρίποντα, τα δύο από τον Μακ, και να προηγούνται με 14-19 στο 6'. Χουάντσο και Όσμαν ανέλαβαν δράση για να μειώσουν σε 20-21 στο 7', με τον Μακ (9π., 3/4 τριπ.) όμως και πάλι με νέο σουτ από την περιφέρεια να πηγαίνει τον Κολοσσό στο +4 (22-26). Αμίν και Καράμπελας μάλιστα έστειλαν στο φινάλε του δεκαλέπτου την ομάδα του Λυκογιάννη στη μεγαλύτερη μέχρι τότε διαφορά στο παιχνίδι (23-31).

Το έβλεπαν βαρέλι οι Ροδίτες με 11/17 τρίποντα και τρομερό Μακ

Σαμοντούροβ και Σορτς με την έναρξη της δεύτερης περιόδου με σερί 4-0 μείωσαν σε 27-31, με τον Κολοσσό όμως να βρίσκει συνεχώς πόντους έξω από τα 6,75μ. (7/12 τριπ.), με τους Πετρόπουλο και Μακ στο 13' να γράφουν το 31-38. Η ομάδα του Λυκογιάννη με ακόμα ένα σουτ από την περιφέρεια έκανε το 33-41 στο 14' με τον Κένεντι (8/13 τριπ.), για να απαντήσουν οι Ναν και Όσμαν (13π.) στο 15' με τον ίδιο τρόπο για το 39-43. Ο Κολοσσός όμως με την... περπατημένη βρήκε τον τρόπο με ακόμα ένα τρίποντο, αυτή τη φορά από τον Ραντλ, να προηγηθεί και πάλι με +7 (44-51), φτάνοντας τα 10/15 σουτ από την περιφέρεια! Και η τρομερή επίδοση δεν σταμάτησε εκεί αφού ο Μακ (19π., 6/7 τριπ.) με ακόμα ένα (11/16 τριπ.) στο 18' έστειλε τους Ροδίτες για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά (44-54). Όσμαν (15π.) και Χολμς στο 20' μείωσαν σε 49-54, για να γράψει ο Κολοβέρος το 49-56 του ημιχρόνου.

Προσπάθησε να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός, στο +10 ο Κολοσσός

Πως ξεκίνησε η τρίτη περίοδος; Φυσικά με τρίποντο του Κολοσσού, που με τον Ραντλ έφτασε τα 12/18 (66%) για το 49-59. Την ίδια στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν είχε ακόμα ανεβάσει απόδοση και συνέχιζε σε ρηχά νερά. Σορτς και Χολμς ανέλαβαν να βγάλουν ενέργεια, με τον Αμερικανό σέντερ στο 23' με καλάθι και φάουλ να μειώνει σε 55-61 και τον Σορτς στο 24' να γράφει το 57-61. Ο Μακ αποβλήθηκε με φάουλ και τεχνική ποινή, με τον Γκαλβανίνι όμως στο 25' να γράφει το 60-65. Ο Νίκολς μάλιστα στο 26' έκανε το 60-67, με τον Άκι να διαμοφώνει το 61-69. Ο Γκαλβανίνι μάλιστα στο 28' έστειλε και πάλι τον Κολοσσό στο +10 (63-73), με το «τριφύλλι» να είναι εκτός ρυθμού και τον Αταμάν να βάζει στο παιχνίδι για πρώτη φορά τον Γκραντ. Ο Πετρόπουλος στο 30' με ακόμα ένα τρίποντο πήγε τον Κολοσσό για πρώτη φορά στο +11 (65-76), με την τελική ευθεία να βρίσκει την ομάδα του Λυκογιάννη στο 68-78.

Παρέμεινε ατσαλάκωτος ο Κολοσσός κι έφυγε από το «T-Center» με τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας του!

Με την εκκίνηση της τέταρτης περιόδου ο Κολοσσός σκαρφάλωσε για πρώτη φορά στο +12 (68-80), με τους Ρογκαβόπουλο και Σλούκα να μειώνουν σε 73-80 στο 32' με σερί 5-0. Ο Νίκολς (12π.) όμως και πάλι με τρίποντο στο 33' έκανε το 73-83, με τον Παναθηναϊκό να μην μπορεί με τίποτα να πλησιάσει στο σκορ. Ο Σλούκας με 2/2 βολές στο 35' διαμόρφωσε το 77-85, με τον Αταμάν να έχει χαμηλώσει το σχήμα για να πιέσει σε όλο το γήπεδο, αλλά τον Νίκολς με καλάθι και φάουλ να πηγαίνει και πάλι τον Κολοσσό στο +11 (77-88). Ο Άκιν (10π.) μάλιστα στο 36' έκανε το 78-90, με τους «πράσινους» με σερί 4-0 και 2/2 βολές του Όσμαν (17π.) να μειώνει σε 82-90. Ο Χουάντσο και πάλι από την γραμμή έκανε το 84-90, με τον Όσμαν στο 37' να κερδίζει το 5ο φάουλ του Γκαλβανίνι και με 2/2 βολές να διαμορφώνει το 86-90. Ο Ναν (12π.) με τρίποντο έφερε τον Παναθηναϊκό στον πόντο (89-90), με την άμυνα της ομάδας του Αταμάν να έχει σφίξει για τα καλά, με τον Κένεντι στο 38' να κάνει το 89-92. Ο Χουάντσο στο 39' έγραψε το 91-92, με τον Νίκολς στο 1:38 για τη λήξη να απαντά για το 91-94. Ο Ναν (15π.) στο 1:09 με τρίποντο ισοφάρισε σε 94-94, με τον Κένεντι (10π.) στα 54" να απαντά για το 94-97 και τον Σορτς στα 48" αστοχεί. Ο Ραντλ αστόχησε σε τρίποντο στα 29", όμως ο Κένεντι έκλεψε την μπάλα από τον Ναν και στα 23" πήγε τον Κολοσσό στο +5 (94-99). Ο Νίκολς έκλεψε την μπάλα και πάλι από τον Γκραντ, με τον Πετρόπουλο στα 13" να κάνει το 94-100 με 1/2 βολές. Ο Γκραντ με τρίποντο μείωσε σε 97-100 στα 7", με τον Κένεντι με 2/2 βολές να γράφει το τελικό 97-102.

Τα δεκάλεπτα: 23-31, 49-56, 68-78, 97-102

Δείτε εδώ τα στατιστικά του ματς