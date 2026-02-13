Αποσύρθηκε από τα παρκέ ο σπουδαίος Κρις Πολ: «Έπειτα από 21 χρόνια αφήνω το μπάσκετ» (vid)

Μετά από 21 χρόνια καριέρας στο ΝΒΑ με 7 συνολικά ομάδες ο Κρις Πολ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση κα λίγο πριν κλείσει τα 41 του χρόνια.

Λίγη ώρα μετά την αποδέσμευσή του από τους Τορόντο Ράπτορς ο 40χρονος για 12 φορές All Star γκαρντ ανακοίνωσε το τέλος της μπασκετικής του καριέρας, η οποία συνοδεύτηκε από πολλές εντυπωσιακές στιγμές και σημαντικά νούμερα. Δεν κατάφερε ωστόσο να κατακτήσει το πρωτάθλημα του ΝΒΑ, φτάνοντας κοντά στον τίτλο το 2021, όταν στους τελικούς κόντρα στους Μπακς οι Σανς ήταν στο 2-0, αλλά έχασαν τελικά με 2-4 νίκες.

Σε αυτές τις 21 σεζόν ο CP3 έγραψε 16.8 πόντους, 4.4 ριμπάουντ, 9.2 ασίστ και 2 κλεψίματα ανά 33.5 λεπτά σε 1.370 αγώνες κανονικών περιόδων με τις φανέλες των Χόρνετς, των Κλίπερς, των Ρόκετς, των Θάντερ, των Σανς, των Γουόριορς και των Σπερς, ενώ έπαιξε και σε 149 παιχνίδια των playoffs με 20 πόντους και 8.3 ασίστ κατά μέσο όρο.

Εννιά φορές είχε συμπεριληφθεί στους καλύτερους αμυντικούς, 5 φορές ήταν ο κορυφαίος σε ασίστ, το 2005-2006 ήταν ο Rookie of the Year και ασφαλώς ήταν παρών στην επετειακή ομάδα των legends για τα 75 χρόνια του NBA.

«Αυτό ήταν! Έπειτα από 21 χρόνια αφήνω το μπάσκετ. Για πρώτη φορά, αυτή τη στιγμή, δεν έχω την απάντηση και αυτό είναι κάτι που προφανώς θα ξενίζει και τον κόσμο γύρω μου. Είμαι γεμάτος από ευγνωμοσύνη και χαρά. Το μπάσκετ, ως άθλημα, θα παραμείνει στο DNA μου, παρά το γεγονός πως η ταμπέλα του “παίκτη του NBA” θα πάψει να υφίσταται.

Είμαι σε αυτό τον κόσμο για περισσότερη από τη μισή ζωή μου, σε τρεις διαφορετικές δεκαετίες. Είναι τρελό και τώρα που το λέω αυτό! Ήταν μια τεράστια ευλογία το μπάσκετ για τη ζωή μου και το απήλαυσα» έγραψε στην ανακοίνωση της απόσυρσής του.