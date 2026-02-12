Επίσημο: Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη «χρυσή» συμφωνία με τον Χέις - Ντέιβις!

Παίκτης του Παναθηναϊκού Aktor είναι και με τη... βούλα ο Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις, με την «πράσινη» ΚΑΕ να ανακοινώσει τη σπουδαία συμφωνία με τον MVP του περσινού Final Four για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τα ξημερώματα της Πέμπτης (12/2) καλωσόρισε τον "NHD" στην «πράσινη οικογένεια» και η συμφωνία των δύο πλευρών πήρε και την... τυπική επιβεβαίωση το απόγευμα της ίδιας μέρας. Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ υπέγραψε ένα ηγεμονικό συμβόλαιο ύψους 10 εκατ. δολ. για 2,5 χρόνια και έγινε ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Euroleague.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Aktor, λοιπόν, ανακοίνωσε τη «μεταγραφική βόμβα», που προκάλεσε πάταγο στην Ευρώπη, με κάθε επισημότητα, προσθέτοντας και με τη... βούλα πια έναν elite two-way παίκτη στο «οπλοστάσιο» του Εργκίν Αταμάν.

Έτσι, η κορυφαία μεταγραφή της χρονιάς ολοκληρώθηκε και επίσημα. Πλέον, ο Χέις - Ντέιβις ετοιμάζει βαλίτσες για την Αθήνα για να ενταχθεί στο ρόστερ του «τριφυλλιού».

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια».