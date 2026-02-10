Πέθανε η μητέρα του Αταμάν

Δύσκολες ώρες για τον Εργκίν Αταμάν που έχασε τη μητέρα του, Γκιουλτέν.

Βαθιά θλίψη για τον τεχνικό του Παναθηναϊκού, αφού έφυγε από τη ζωή η μητέρα του, με την Τουρκική Ομοσπονδία να εκφράζει τα συλλυπητήριά της για τον χαμό της.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Εργκίν Αταμάν. Η Τουρκική Ομοσπονδία Μπάσκετ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους της εκλιπούσας και προσεύχεται ο Θεός να της δώσει το έλεος», αναφέρει η ανακοίνωση.