Υπέγραψε στην Ζενίτ ο Ισμαήλ Μπακό

Ο ΠΑΟΚ κυνήγησε την περίπτωση του Ισμαήλ Μπακό, ωστόσο ο ίδιος επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ζενίτ, με την ρωσική ομάδα να ανακοινώνει την συμφωνία με τον 30χρονο σέντερ.

Πριν λίγες μέρες η Magic Euroleague είχε αποκαλύψει πως ο ΠΑΟΚ έχει προσεγγίσει τον Ισμαήλ Μπακό, προκειμένου να ενισχύσει την frontline γραμμή του, με τον Δικέφαλο του Βορρά να είναι σε επαφές με τον Γάλλο ψηλό.

Τελικά, ο 30χρονος ψηλός επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην Αγία Πετρούπολη, με την Ζενίτ να ανακοινώνει την συμφωνία των δυο πλευρών.

Θυμίζουμε ότι ο Μπακό είχε αγωνιστεί ξανά στην Ρωσία και την VTB League από το 2023 ως το 2025, για λογαριασμό της Ούνιξ Καζάν.

Την τρέχουσα σεζόν αγωνιζόταν στην Euroleague με την φανέλα της Παρί, ενώ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση έχει αγωνιστεί με την Βίρτους και την Βιλερμπάν.