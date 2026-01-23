«Απέρριψε την Ζενίτ ο Σάσα Τζόρτζεβιτς»

Σύμφωνα με τον Άρτεμ Κομάροφ, ο Σάσα Τζόρτζεβιτς απέρριψε την πρώτη πρόταση της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης για την θέση του προπονητή.

Η Ζενίτ βρίσκεται σε αναζήτηση νέου τεχνικού και σύμφωνα με τον Άρτεμ Κομάροφ, ο Σάσα Τζόρτζεβιτς απέρριψε την πρώτη πρόταση της ομάδας για να αναλάβει την θέση του τεχνικού.

Οι συζητήσεις μεταξύ των δυο πλευρών παραμένουν ανοικτές με την ομάδα της Αγίας Πετρούπολης να εξετάζει και άλλες λύσεις για την θέση του προπονητή.

Να σημειώσουμε πως ο Σάσα Τζόρτζεβιτς βρίσκεται εκτός προπονητικής από το 2024, ωστόσο προκρίθηκε ως πρώτη επιλογή από την Ζενίτ.