«Απέρριψε την Ζενίτ ο Σάσα Τζόρτζεβιτς»

Η Ζενίτ βρίσκεται σε αναζήτηση νέου τεχνικού και σύμφωνα με τον Άρτεμ Κομάροφ, ο Σάσα Τζόρτζεβιτς απέρριψε την πρώτη πρόταση της ομάδας για να αναλάβει την θέση του τεχνικού.
Οι συζητήσεις μεταξύ των δυο πλευρών παραμένουν ανοικτές με την ομάδα της Αγίας Πετρούπολης να εξετάζει και άλλες λύσεις για την θέση του προπονητή.
Να σημειώσουμε πως ο Σάσα Τζόρτζεβιτς βρίσκεται εκτός προπονητικής από το 2024, ωστόσο προκρίθηκε ως πρώτη επιλογή από την Ζενίτ.
Aleksandar Djordjevic has turned down Zenit’s initial offer, a source told me.— Artem Komarov (@art_basket) January 23, 2026
The Saint Petersburg club still has several other candidates on its shortlist — two of them are also Serbian coaches. https://t.co/3lVpY2WO4O