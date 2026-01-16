Κρις Πολ μετά το σίριαλ με τους Κλίπερς: «Δεν θέλω να τελειώσει έτσι η καριέρα μου»

Ο Κρις Πολ σε δηλώσεις του τόνισε πως δεν θέλει η καριέρα του να τελειώσει με το... σίριαλ με τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Ο Κρις Πολ δεν έχει αγωνιστεί με τους Λος Άντζελες Κλίπερς από την 1η Δεκεμβρίου και αναμένεται να γίνει είτε trade είτε waive από τους «Κλιπς».

Σε δηλώσεις του, ο θρυλικός γκαρντ ξεκαθάρισε πως δεν θέλει να ολοκληρωθεί έτσι η καριέρα του

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «Good Sports»:

«Γυμνάζομαι και προπονούμαι κάθε μέρα, εντάξει; Ειλικρινά, με όλα αυτά που συνέβησαν και τα λοιπά, νομίζω ότι για μένα, αγαπώ τόσο πολύ αυτό το παιχνίδι που δεν θέλω να τελειώσει έτσι.

Καταλαβαίνεις τι εννοώ; Οπότε, απόλαυσα τον χρόνο μου. Σίγουρα απόλαυσα τον χρόνο μου. Καταλαβαίνεις τι εννοώ; Έχω την ευκαιρία να πηγαίνω στα παιχνίδια των παιδιών μου, αλλά δεν ξέρω ακόμα. Οπότε, δεν ξέρω σε ποια ομάδα ελπίζω να τελειώσω».