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Κρις Πολ μετά το σίριαλ με τους Κλίπερς: «Δεν θέλω να τελειώσει έτσι η καριέρα μου»

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Κρις Πολ σε δηλώσεις του τόνισε πως δεν θέλει η καριέρα του να τελειώσει με το... σίριαλ με τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Ο Κρις Πολ δεν έχει αγωνιστεί με τους Λος Άντζελες Κλίπερς από την 1η Δεκεμβρίου και αναμένεται να γίνει είτε trade είτε waive από τους «Κλιπς».

Σε δηλώσεις του, ο θρυλικός γκαρντ ξεκαθάρισε πως δεν θέλει να ολοκληρωθεί έτσι η καριέρα του

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «Good Sports»:

«Γυμνάζομαι και προπονούμαι κάθε μέρα, εντάξει; Ειλικρινά, με όλα αυτά που συνέβησαν και τα λοιπά, νομίζω ότι για μένα, αγαπώ τόσο πολύ αυτό το παιχνίδι που δεν θέλω να τελειώσει έτσι.

Καταλαβαίνεις τι εννοώ; Οπότε, απόλαυσα τον χρόνο μου. Σίγουρα απόλαυσα τον χρόνο μου. Καταλαβαίνεις τι εννοώ; Έχω την ευκαιρία να πηγαίνω στα παιχνίδια των παιδιών μου, αλλά δεν ξέρω ακόμα. Οπότε, δεν ξέρω σε ποια ομάδα ελπίζω να τελειώσω».

Κρις Πολ μετά το σίριαλ με τους Κλίπερς: «Δεν θέλω να τελειώσει έτσι η καριέρα μου»