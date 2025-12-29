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Eρντέμ και Δρακάκη... πέταξαν τα σακάκια και πάτησαν παρκέ (vids)

Μπάσκετ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Σελέν Ερντέμ και Φρόσω Δρακάκη θυμήθηκαν τα... νιάτα τους στο All-Star Game των Γυναικών, με τις δυο προπονήτριες να πετούν τα σακάκια και να πατούν παρκέ.
Eρντέμ και Δρακάκη... πέταξαν τα σακάκια και πάτησαν παρκέ (vids)