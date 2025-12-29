Μούσα: «Οδυνηρό να μην βλέπεις τον Ομπράντοβιτς και τον Μεσίνα σε πάγκους της Euroleague»

Ο Ντζάναν Μούσα αναφέρθηκε στις πρόσφατες παραιτήσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και του Ετόρε Μεσίνα.

Αναλυτικά όσα είπε στο "BasketNews":

«Με εξέπληξε αυτό που συνέβη με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς· γνωρίζω τι νικητής είναι. Είναι ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος όλων των εποχών στη EuroLeague. Ήμουν για δείπνο με την οικογένειά μου και παρακολούθησα τη στιγμή που προσγειώθηκε από την Αθήνα στο Βελιγράδι και είδα όλους αυτούς τους φιλάθλους να του δείχνουν τεράστια αγάπη.

Αυτό είναι κάτι απίστευτο και μοναδικό. Είτε σου αρέσει η Παρτίζαν είτε όχι, οφείλεις να το σεβαστείς — αυτή η αγάπη για τον σύλλογο και τον προπονητή είναι κάτι το ξεχωριστό. Είναι οδυνηρό να βλέπεις τόσο σπουδαίους προπονητές, όπως ο Ζέλικο και ο Μεσίνα, να μην βρίσκονται στον πάγκο σε αγώνες EuroLeague. Θα είναι παράξενο να παίζουμε απέναντι στην Παρτίζαν και το Μιλάνο χωρίς αυτούς. Όμως αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα του μπάσκετ. Στο τέλος της ημέρας, πρέπει να προχωρήσεις».