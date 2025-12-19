Παπαδόπουλος: «Σπίτι μου το ΟΑΚΑ, νιώθω περίεργα όταν παίζω αντίπαλος με τον Παναθηναϊκό»

Ο GM της Χάποελ Τελ Αβίβ, Μάνος Παπαδόπουλος επέστρεψε στο ΟΑΚΑ και τόνισε ότι μετά από 40 χρόνια θητείας στον Παναθηναϊκό, νιώθει σα να είναι στο σπίτι του.

Ο Μάνος Παπαδόπουλος συνέδεσε το όνομά του με την «χρυσή» εποχή της ομάδας μπάσκετ του Τριφυλλιού και πριν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Χάποελ, εξέφρασε τα συναισθήματά του για την επιστροφή του στο ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Nova:

Για το πώς είναι να λείπει από την Ελλάδα έξι χρόνια: «Αν το δούμε επαγγελματικά είναι υπέροχα, βέβαια πάντα σου λείπει η πατρίδα σου, αλλά εντάξει έχουμε συνηθίσει στα ταξίδια και είμαστε καλά».

Για την επιστροφή του στο ΟΑΚΑ: «Εδώ είναι το σπίτι μου, θεωρώ ότι είναι το σπίτι μου. 40 χρόνια περίπου στον Παναθηναϊκό, από τότε που έγινε το ΟΑΚΑ ήμουν εδώ. Νιώθω… περίεργα, όταν παίζω αντίπαλος με τον Παναθηναϊκό».

Για το τι του έρχεται πρώτα στο μυαλό από την θητεία του στον Παναθηναϊκό: «Είναι τόσες πολλές στιγμές. Η πρώτη είναι το πρώτο πρωτάθλημα που πήραμε μετά από πολλά χρόνια, ήταν μια δικαίωση, ήταν η αρχή».

Για τις προσδοκίες που έχει η Χάποελ: «Εμείς προσδοκούμε να είμαστε στα playoff, αυτός είναι ο στόχος, είναι μια νέα ομάδα, ασφαλώς έχει πολύ καλό ρόστερ, πολύ καλό προπονητή. Έχει μια διοίκηση η οποία θέλει να πετύχει, είναι ένα project σημαντικό. Όλοι θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, αλλά ο στόχος είναι τα playoff».

Για τους αρκετούς Έλληνες που έχει η Χάποελ: «Οι Έλληνες έχουν την γνώση πώς θα πετύχεις κάτι, όλοι οι Έλληνες που είναι εδώ. Δεν χρειάζεται να αναφέρω τον προπονητή, είναι ίσως ο καλύτερος αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, ο Γιώργος ο Χήνας είναι πολύ έμπειρος και νομίζω ότι θα πάει πολύ μπροστά. Αγαπάμε το μπάσκετ και ασχολούμαστε φανατικά με αυτό, δεν είναι τυχαίο ότι τόσοι Έλληνες φεύγουν στο εξωτερικό».

Για το πόσο έχουν λείψει προσωπικότητες σαν τον Διαμαντίδη και τον Ομπράντοβιτς: «Είναι ιστορία του Παναθηναϊκού, αλλά μην ξεχνάτε ότι ο Παναθηναϊκός δημιουργεί νέα ιστορία τώρα. Δεν θέλω να μείνω εκεί. Έχει μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια είναι πολύ ψηλά, πήρε ένα ευρωπαϊκό, μπορεί να ξαναπάρει και νομίζω ότι τους ανήκει το μέλλον. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, όλοι κάνουμε έναν κύκλο και έτσι έρχονται νέοι προπονητές, νέοι παίκτες, νέοι παράγοντες για να προχωρήσει ο σύλλογος και να μείνει ψηλά».