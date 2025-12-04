Αυτοψία του SDNA στο ΣΕΦ: Βίντεο και εικόνες με σακούλες δεκάδων μέτρων στην οροφή

Εικόνες ντροπής για το ελληνικό κράτος και την ΚΑΕ Ολυμπιακός καθώς όπως δείχνουν τα βίντεο και οι εικόνες του SDNA το ΣΕΦ έχει μεταβληθεί σε τσαντίρι!

Περίπου δυο ώρες πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε το ΣΕΦ μόνο... μπασκετικό γήπεδο δεν θυμίζει.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ βρίσκεται σε συνεχείς με την περιφέρεια Αττικής επικαλούμενη «Λόγους ασφαλείας για το κοινό», προκειμένου να αναβληθεί ο σημερινός αγώνας κόντρα στην τουρκική ομάδα.

Όπως δείχνουν τα βίντεο και οι εικόνες του SDNA το ΣΕΦ έχει μεταβληθεί σε... τσαντίρι, με σακούλες δεκάδων μέτρων και πανιά να είναι τοποθετημένα στην οροφή προκειμένου να προστατεύσουν το παρκέ και τους υπόλοιπους χώρους, εικόνες που εκθέτουν τον Ολυμπιακό και το ελληνικό κράτος.

Δείτε το video του SDNA: