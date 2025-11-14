Συγκινητικό μπλουζάκι των παικτών του Ολυμπιακού για τον Έβανς: «Μην χάνεις ποτέ την ελπίδα σου, υπάρχει πάντα ένας τρόπος»

Την στήριξη του στον Έβανς έδειξε ο Ολυμπιακός πριν την αναμέτρηση με την Αρμάνι για την 11η αγωνιστική της Euroleague.
Οι παίκτες των «ερυθρολεύκων» εμφανίστηκαν με ένα συγκινητικό μπλουζάκι που έγραφε πάνω: «Μην χάνεις ποτέ την ελπίδα σου. Υπάρχει πάντα ένας τρόπος. Μείνε δυνατός Κίναν»
Never Lose Hope. There is always a way... ❤️— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 14, 2025
Stay Strong Keenan! 💪🏽
