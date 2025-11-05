Ζντοβτς: «Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου»

Ο ΠΑΟΚ πήρε ακόμα ένα διπλό, άντεξε στο Κόσοβο κόντρα στην Τρέπτσα και ο Γιούρι Ζντοβτς δήλωσε περήφανος για όσα έχουν καταφέρει οι παίκτες του.

Μιλώντας μετά το ματς ο Σλοβένος τεχνικός ανέφερε:

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Μετά το παιχνίδι με τον Άρη και το δύσκολο ταξίδι που είχαμε, δεν ήξερα τι να περιμένω. Είχαμε ήδη μία εμπειρία από αυτή την ομάδα, από το παιχνίδι μας στη Θεσσαλονίκη, όπου νικήσαμε αλλά όχι εύκολα. Ήξερα ότι οι αντίπαλοι θα παίξουν χαλαρά και είχαν τίποτα να χάσουν.

Αν δείτε προσεκτικά λίγες ομάδες παίζουν καλά και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Εμείς το έχουμε κάνει ως τώρα και είμαι περήφανος για τους παίκτες μου με τόσα παιχνίδια εκτός έδρας. Και συνεχίζουμε με αυτό το ρυθμό. Έχουμε ένα ταξίδι, όλο το βράδυ για να επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη. Θα προσπαθήσουμε να φρεσκάρουμε την ομάδα για το επόμενο δύσκολο παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας την Κυριακή».