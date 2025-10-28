Ζντοβτς: «Είμαστε καλύτεροι από την Μπράουνσβαϊγκ, αλλά πρέπει να προσαρμοστούμε»

Τονίζοντας τις απουσίες που θα έχει ο ΠΑΟΚ στο αυριανό παιχνίδι κόντρα στην Μπράουνσβαϊγκ (29/10, 19:30) στάθηκε ο Γιούρι Ζντοβτς, σημειώνοντας πάντως πως η ομάδα του είναι καλύτερη από τη γερμανική.

Αναφερόμενος στο παιχνίδι ο προπονητής του Δικεφάλου, που δε θα έχει μαζί του τους Ντίμσα και Σλαφτσάκη, σημείωσε:

«Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι με τις δύο αήττητες ομάδες του ομίλου. Μπορεί να κρίνει πολλά, μπορεί και μόνο την πρώτη θέση στον πρώτο γύρο. Είναι ακόμη πολύ νωρίς. Δεν είμαστε ούτε στη μέση ακόμη και πολλά μπορούν να αλλάξουν ως το τέλος.

Κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο, έχουμε ορισμένα προβλήματα. Είναι τα συνεχόμενα παιχνίδια, είναι τα ταξίδια, οι τραυματισμοί, οι ιώσεις, αλλά αυτά υπάρχουν και συμβαίνουν. Πρέπει να προσαρμοστούμε και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό στο παιχνίδι. Όπως είπα έχω εμπιστοσύνη σε όλους τους παίκτες και σίγουρα έχουμε τη δύναμη να κερδίσουμε και αυτό το παιχνίδι.

Νομίζω ότι είμαστε καλύτερη ομάδα, αλλά η Μπράουνσβαϊγκ έχει καλό ρυθμό. Κερδίζουν, παίζουν γρήγορο και επιθετικό μπάσκετ, είναι αθλητική ομάδα. Πρέπει να είμαστε υπομονετικοί και να έχουμε τον έλεγχο του αγώνα και στα 40 λεπτά του παιχνιδιού».