Ολυμπιακός - Πανιώνιος: «Ερυθρόλευκο» σερί 16 νικών

Ολυμπιακός και Πανιώνιος θα κοντραριστούν στην 3η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League, με τη Λίγκα να αναλύει την προϊστορία των δύο ομάδων.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Stoiximan GBL:

Μετά το χθεσινό (18/10) κυρίως μενού των τεσσάρων αναμετρήσεων, η 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL θα ολοκληρωθεί αύριο με άλλες δύο. Η πρώτη θα γίνει στο ΣΕΦ όπου ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Πανιώνιο (19/10, 13:00, ΕΡΤ2 Σπορ) που έγινε προχθές η πρώτη ομάδα που προχώρησε σε αλλαγή στον πάγκο της.

Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής του πρώτου ντέρμπι της σεζόν με τον Παναθηναϊκό AKTOR της περασμένης Κυριακής, στην πρώτη νίκη του σε κόντρα με τους «πράσινους» για την κανονική περίοδο μετά από τέσσερις σερί ήττες. Είχε προηγηθεί η επικράτηση του επί του Αμαρουσίου για το 2/2 στην εκκίνηση του Πρωταθλήματος που συνδυάστηκε, μεταξύ άλλων, με τις μεγαλύτερες επιδόσεις ευστοχίας στα δίποντα (67,56% στη 2η και 67,5% στην 1η αγωνιστική). Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν μία τη μοναδική ανατροπή διψήφιας διαφοράς στο φετινό Πρωτάθλημα αφού νίκησαν τον Παναθηναϊκό AKTOR παρότι βρέθηκαν πίσω με 12 πόντους. Οι μεγαλύτερες ανατροπές που έκαναν στην περσινή σεζόν ήταν εκείνες των εντός έδρας αγώνων τους με το Περιστέρι και την ΑΕΚ όταν βρέθηκαν πίσω με 14.

Πέραν των αρνητικών αποτελεσμάτων του, τα δύο πρώτα παιχνίδια του Πανιωνίου συνοδεύτηκαν και από ανάλογες, βάσει των αριθμών, εμφανίσεις. Πιο συγκεκριμένα είχε τις δύο από τις τρεις χαμηλότερες επιδόσεις ranking των δύο πρώτων «στροφών» με 53 ranking στην πρεμιέρα με το Περιστέρι και 64 στο ματς της 2ης αγωνιστικής. Παράλληλα οι «κυανέρυθροι» είχαν μόλις από δύο διψήφιους σκόρερ και στα δύο παιχνίδια τους, κάτι που έγινε άλλες δύο φορές από όλες τις υπόλοιπες ομάδες στις πρώτες αγωνιστικές.

Το match up



Σάσα Βεζένκοφ vs Τζάκσον Κρούζερ

Τα «4άρια» των δύο αντιπάλων είναι οι παίκτες με τον μεγαλύτερο αριθμό ranking τους μετά από τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Διαφορετικού τύπου παίκτες που θα δώσουν τις μάχες τους στο παρκέ του ΣΕΦ.

Ο Σάσα Βεζένκοφ που είχε την εντυπωσιακή επίδοση των 9/9 σουτ δύο πόντων στο ντέρμπι της περασμένης Κυριακής με τον Παναθηναϊκό AKTOR, μπήκε στο Πρωτάθλημα με δύο διψήφιες επιδόσεις πόντων κάτι που έκανε στα 29/30 τελευταία παιχνίδια του στο Πρωτάθλημα. Μοναδική εξαίρεση ο 4ος τελικός των περσινών playoffs όταν τραυματίστηκε στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Τζάκσον Κρούζερ διανύει τη δεύτερη σεζόν του στη Stoiximan GBL μετά την περσινή με τον ΠΑΟΚ. Στις δύο πρώτες αγωνιστικές είχε 15 πόντους, 13 ριμπάουντ και 24 στο ranking, επιδόσεις που τον κατατάσσουν στην 4η, στην 1η και στην θέση αντίστοιχα, μεταξύ των παικτών του Πανιωνίου.

Milestones: Ο Τσαλμπούρης τα κάνει 150

Τέσσερις εύστοχες βολές χωρίζουν τον Νίκολα Μιλουτίνοφ από τις 300 στη Stoiximan GBL. Είναι ένας αριθμός στον οποίο 11 παίκτες στην ιστορία του Ολυμπιακού στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα και από αυτούς μόνο δύο ήταν ξένοι (Ρίβερς και Πάσπαλι).

Την περασμένη εβδομάδα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, ο Γιώργος Τσαλμπούρης έφτασε τους 1.000 πόντους καριέρας στη Stoiximan GBL. Αύριο στο ΣΕΦ ο διεθνής φόργουορντ-σέντερ θα συμπληρώσει 150 παιχνίδια στην κατηγορία στην οποία έκανε ντεμπούτο ως παίκτης της «Ένωσης» στις 25 Μαΐου 2016, στον 3ο μικρό τελικό κόντρα στον Άρη.

Η τρίτη φορά του Χουγκάζ στον πάγκο του Πανιωνίου

Ο Πανιώνιος έγινε η πρώτη ομάδα που προχώρησε σε αλλαγή στον πάγκο της με τον Κρις Χουγκάζ να αντικαθιστά τον Λούκα Παβίσεβιτς για να κάνει μία τρίτη θητεία σε αυτόν μετά από εκείνες των σεζόν 2014-15 και 2018-19. Σε αυτές κοουτσάρισε τον Πανιώνιο σε 16 παιχνίδια Πρωταθλήματος αλλά κέρδισε μόνο το ένα (21 Οκτωβρίου 2018, Πανιώνιος-Άρης 70-66).

Αυτή πάντως δεν είναι μία πρωτοφανής κατάσταση για τον «ιστορικό». Να προχωράει δηλαδή σε αλλαγή στον πάγκο πριν την 3η αγωνιστική αφού αυτό έγινε άλλες τέσσερις φορές στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος με τελευταία εκείνη της περιόδου 2017-18. Τότε οι ο Πανιώνιος άρχισε με τον Γιώργο Καλαφατάκη τη θέση του οποίου πήρε ο Βαγγέλης Ζιάγκος μετά τη 2η αγωνιστική.

Facts / Rankings / Σερί

* Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με τις οχτώ ασίστ που είχε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό AKTOR βελτίωσε κατά μία το ρεκόρ καριέρας του στη Stoiximan GBL. Παράλληλα ισοφάρισε την κορυφαία φετινή επίδοση μεταξύ των παικτών που έμειναν χωρίς στατιστικό λάθος αφού τον ίδιο συνδυασμό (8 ασίστ / 0 λάθη) είχε ο Δημήτρης Μωραΐτης στην πρεμιέρα.

* Ο πρώτος πόντος του Άλεκ Πίτερς θα κάνει τον Αμερικανό τον 4ο ξένο σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στη Stoiximan GBL. Ο Πίτερς έφτασε την περασμένη Κυριακή τον Ματ Λοτζέσκι στους 1.159 πόντους. Με ένα επιθετικό ριμπάουντ εξάλλου, θα γίνει ο 28ος ξένος των «ερυθρόλευκων» που θα φτάσει τα 100.

* Στο παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής με την ΑΕΚ ο Τζορτζ Πάπας ξεπέρασε τους 500 πόντους, ο Τζέιλεν Χαντς τις 100 ασίστ και ο Ματ Λιούις έφτασε τα 50 εύστοχα τρίποντα.

* Αν ο Πανιώνιος φύγει ηττημένος από το ΣΕΦ, αυτή θα είναι η 400ή ήττα του σε 813 παιχνίδια στη Stoiximan GBL.

Η ιστορία: Στο 16-0 το εντός έδρας «κόκκινο» σερί

Ολυμπιακός και Πανιώνιος θα αναμετρηθούν για 110η φορά από καταβολής Α’ Εθνικής και οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τον πρώτο λόγο. Στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος η κυριαρχία τους είναι ακόμη πιο ισχυρή ενώ μετρούν 16 διαδοχικές νίκες ως γηπεδούχοι. Η τελευταία φορά που ο Πανιώνιος πέρασε από την έδρα του Ολυμπιακού ήταν στην περίοδο 2006-07 (79-81).



Τα τελευταία πέντε ματς στo ΣΕΦ…



2014-15: 108-65

2017-18: 87-65

2018-19: 98-72

2024-25 (Καν.Περίοδος): 95-64

2024-25 (1ος προημιτελικός): 106-67

Οι νίκες τους από καταβολής Α’ Εθνικής (από το 1963-64)…

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 78 31 ΜΕ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΠΙΑΚΟ 48 7

Οι νίκες τους στη Stoiximan GBL (από το 1992-93)…