Ζντοβτς: «Το παιχνίδι διαρκεί 40 και όχι 25 λεπτά - Κρατάμε την ενέργεια στο τέλος»

Το κομμάτι της «χαλαρότητας» είναι αυτό που υπογράμμισε ο Γιούρι Ζντοβτς, μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα του ΠΑΟΚ επί της Τρέπτσα (85-74).

Ο έμπειρος τεχνικός, όπως και ο Τόμας Ντίμσα, μίλησε για την κακή 3η περίοδο, η οποία παραλίγο να στοιχίσει, ενώ σχολίασε και το πρόβλημα των αμυντικών ριμπάουντ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Δεν είμαι ποτέ ευχαριστημένος, αλλά σημαντική η νίκη. Είμαστε μία νέα ομάδα, φανερώνουμε βελτίωση. Σήμερα είχαμε κάποιες εξαιρετικές στιγμές, αλλά το παιχνίδι διαρκεί 40 και όχι 25 λεπτά. Έπαιζαν πολύ σκληρά πολύ. Είδαμε το βίντεο. Κερδίσαμε 11 πόντους απέναντι σε μία καλή ομάδα, που δεν τη σέβονται πολύ. Ξέρω τον προπονητή, είναι εκεί τρία χρόνια, είναι προπονητής της Εθνικής Βοσνίας. Μία ομάδα με συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, το οποίο σε πολλά σημεία δεν το αντιμετωπίσαμε. Δύο πολύ γρήγορους γκαρντ που δεν τους αντιμετωπίσαμε καλά. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, τη δύναμη και την ενέργεια που βρήκαμε στο τέλος για να πάρουμε τη νίκη με 11 πόντους».

Για το πρόβλημα της αθλητικότητας και των επιθετικών ριμπάουντ: «Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορέσαμε να ματσάρουμε την αθλητικότητά τους. Ενώ έχουν παίκτες ξένους περιφερειακούς γρήγορους, επέστρεψαν στο παιχνίδι με τους γηγενείς. Παραδείγματα παικτών που έπαιζαν σκληρά έως «βρώμικα», απέναντι σε μας που δεν μας... αρέσει η επαφή, αλλά το μπάσκετ είναι άθλημα επαφής. Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που επιτρέπουμε πολλά επιθετικά ριμπάουντ, κάτι που πρέπει να δουλέψουμε».