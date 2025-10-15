Ντίμσα: «Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο, πρέπει να σεβόμαστε κάθε αντίπαλο»

Το πρόβλημα των ριμπάουντ και τη «χαλαρότητα» που έδειξε ο ΠΑΟΚ, σχολίασε ο Τόμας Ντίμσα, μετά τη νίκη του Δικεφάλου επί της Τρέπτσα (85-74).

Μία αγχωτική αλλά... νικηφόρα πρεμιέρα για τον ΠΑΟΚ στο «Παλατάκι» επί των πρωταθλητών Κοσόβου (85-74), με τον Λιθουανό φόργουορντ να σχολιάζει τη... χαλαρότητα της 3ης περιόδου.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Κάνοντας ένα σχόλιο για τον αγώνα: «Πρώτη νίκη, είμαστε χαρούμενοι, αλλά μπορούσαμε να πάμε καλύτερα. Ο κόουτς ξέρει καλύτερα που πρέπει να βελτιωθούμε. Μία διοργάνωση που πρέπει να σεβόμαστε κάθε αντίπαλο, δεν είναι κανένα παιχνίδι εύκολο, να συνεχίσουμε τη δουλειά μας».

Για το τι δεν έκανε σωστά ο ΠΑΟΚ στην 3η περίοδο: «Μπήκαμε πολύ δυνατά, αλλά μάλλον νιώσαμε υπερβολικά καλά, είναι καλή ομάδα. Πιστεύω ότι για κάποια στιγμή σταματήσαμε να παίζουμε. Μας πήραν όλα τα ριμπάουντ, 42 για ομάδα εκτός έδρας είναι πολλά».