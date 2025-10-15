Χωρίς να θέλξει με την παρουσία του και βάζοντας άγχος και πίεση χωρίς λόγο στον εαυτό του με ένα προβληματικό δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ έβγαλε προσωπικότητα και ποιότητα στο φινάλε και τελικά κέρδισε μπροστά σε 3.500 κόσμο την μαχητική Τρέπτσα με 85-74 και ξεκίνησε με το δεξί τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.
Πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ ήταν ο Στέφεν Μπράουν με 18 πόντους, μοιράζοντας και 7 ασίστ και τον ακολούθησαν σε παραγωγικότητα οι Κέι Τζέι Τζάκσον και Τόμας Ντίμσα με 14 και 13 πόντους αντίστοιχα.
- Δυνατή εκκίνηση και καλό πρώτο ημίχρονο
O ΠΑΟΚ ξεκίνησε με τους Μπράουν, Ντίμσα, Περσίδη, Μέλβιν και Μουρ, μπαίνοντας δυνατά στο παιχνίδι και βρίσκοντας τρίποντα από τον Λιθουανό και τον Έλληνα φόργουορντ, πήρε γρήγορα ένα προβάδισμα με 10-4, το οποίο λίγο αργότερα έγινε 19-13 με καλάθι του Μπράουν.
Σε εκείνο το σημείο η Τρέπτσα έβγαλε αντίδραση και με δικό της επί μέρους και σκορ από τον Πέιν, προηγήθηκε με 19-20. Ο Δικέφαλος έκανε καλό finish στο δεκάλεπτο και με κάρφωμα του Τζάκσον το έκλεισε μπροστά στο σκορ με 27-20.
Το ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου ήταν αρκετά κλειστό (31-25, 37-30), όμως όταν ο Μέλβιν βρήκε ρυθμό από το τρίποντο, πετυχαίνοντας τρία σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, η ομάδα του Ζντοβτς εκτόξευσε την διαφορά στο +15 με 45-30.
Στο μεσοδιάστημα βοήθησε πολύ η παρουσία του Φίλλιου στο αμυντικό κομμάτι, περιορίζοντας αρκετά την δραστηριότητα του Πέιν ο οποίος ήταν ο κινητήριος μοχλός των Κοσοβάρων επιθετικά. Το ημίχρονο έκλεισε στο 45-33, με τους γηπεδούχους να έχουν μία ικανοποιητική διαφορά.
- Έριξε την απόδοσή του αλλά όταν τον πλησίασε η Τρέπτσα τελείωσε το παιχνίδι με ατομική ποιότητα
Στο τρίτο δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ μπήκε με φόρα και με συνεχόμενους πόντους ξέφυγε ακόμη και στο +19 με 56-37, όμως στη συνέχεια κατέβασε πολύ τον ρυθμό του με αποτέλεσμα η Τρέπτσα να το εκμεταλλευτεί και σταδιακά να μειώσει σε 59-49 από τρίποντο του Καπίτι. Κάπως έτσι, το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 63-55 μετά από μία βολή του Ντίμσα και τους φιλοξενούμενους να πατούν καλύτερα στο παρκέ.
Το ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου ήταν εξίσου κακό για τον Δικέφαλο ο οποίος είχε πολλά θέματα τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά, κάνοντας πολλά λάθη, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την Τρέπτσα να μειώσει σε 69-64 με γκολ-φάουλ του Αρσλάναγκιτς, ενώ το τρίποντο του Πέιν έφερε το ματς σε απόσταση αναπνοής (69-67).
Ένα επιθετικό ξέσπασμα από τον Μπράουν και συμπαραστάτες τους Ντίμσα, Μάρβιν και Μέλβιν ο ΠΑΟΚ έδιωξε τα... άγχη από πάνω του και πήρε απόσταση από τους αντιπάλους του (76-70, 79-72) δύο λεπτά πριν από την λήξη του αγώνα, ενώ ο Τζοόυνς με δίποντο στο σημείο των βολών, έδωσε την χαριστική βολή για το 83-72 και το τελικό 85-74 που έδωσε το ροζ φύλλο αγώνος στους ασπρόμαυρους.
Τα δεκάλεπτα: 27-20, 18-13, 18-22, 22-19
Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.