Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Τρέπτσα στο Παλατάκι με 85-74 και ξεκίνησε νικηφόρα την πορεία του στο φετινό FIBA Europe Cup.

Χωρίς να θέλξει με την παρουσία του και βάζοντας άγχος και πίεση χωρίς λόγο στον εαυτό του με ένα προβληματικό δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ έβγαλε προσωπικότητα και ποιότητα στο φινάλε και τελικά κέρδισε μπροστά σε 3.500 κόσμο την μαχητική Τρέπτσα με 85-74 και ξεκίνησε με το δεξί τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.

Πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ ήταν ο Στέφεν Μπράουν με 18 πόντους, μοιράζοντας και 7 ασίστ και τον ακολούθησαν σε παραγωγικότητα οι Κέι Τζέι Τζάκσον και Τόμας Ντίμσα με 14 και 13 πόντους αντίστοιχα.

Δυνατή εκκίνηση και καλό πρώτο ημίχρονο

O ΠΑΟΚ ξεκίνησε με τους Μπράουν, Ντίμσα, Περσίδη, Μέλβιν και Μουρ, μπαίνοντας δυνατά στο παιχνίδι και βρίσκοντας τρίποντα από τον Λιθουανό και τον Έλληνα φόργουορντ, πήρε γρήγορα ένα προβάδισμα με 10-4, το οποίο λίγο αργότερα έγινε 19-13 με καλάθι του Μπράουν.

Σε εκείνο το σημείο η Τρέπτσα έβγαλε αντίδραση και με δικό της επί μέρους και σκορ από τον Πέιν, προηγήθηκε με 19-20. Ο Δικέφαλος έκανε καλό finish στο δεκάλεπτο και με κάρφωμα του Τζάκσον το έκλεισε μπροστά στο σκορ με 27-20.

Το ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου ήταν αρκετά κλειστό (31-25, 37-30), όμως όταν ο Μέλβιν βρήκε ρυθμό από το τρίποντο, πετυχαίνοντας τρία σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, η ομάδα του Ζντοβτς εκτόξευσε την διαφορά στο +15 με 45-30.

Στο μεσοδιάστημα βοήθησε πολύ η παρουσία του Φίλλιου στο αμυντικό κομμάτι, περιορίζοντας αρκετά την δραστηριότητα του Πέιν ο οποίος ήταν ο κινητήριος μοχλός των Κοσοβάρων επιθετικά. Το ημίχρονο έκλεισε στο 45-33, με τους γηπεδούχους να έχουν μία ικανοποιητική διαφορά.

Έριξε την απόδοσή του αλλά όταν τον πλησίασε η Τρέπτσα τελείωσε το παιχνίδι με ατομική ποιότητα

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ μπήκε με φόρα και με συνεχόμενους πόντους ξέφυγε ακόμη και στο +19 με 56-37, όμως στη συνέχεια κατέβασε πολύ τον ρυθμό του με αποτέλεσμα η Τρέπτσα να το εκμεταλλευτεί και σταδιακά να μειώσει σε 59-49 από τρίποντο του Καπίτι. Κάπως έτσι, το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 63-55 μετά από μία βολή του Ντίμσα και τους φιλοξενούμενους να πατούν καλύτερα στο παρκέ.

Το ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου ήταν εξίσου κακό για τον Δικέφαλο ο οποίος είχε πολλά θέματα τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά, κάνοντας πολλά λάθη, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την Τρέπτσα να μειώσει σε 69-64 με γκολ-φάουλ του Αρσλάναγκιτς, ενώ το τρίποντο του Πέιν έφερε το ματς σε απόσταση αναπνοής (69-67).

Ένα επιθετικό ξέσπασμα από τον Μπράουν και συμπαραστάτες τους Ντίμσα, Μάρβιν και Μέλβιν ο ΠΑΟΚ έδιωξε τα... άγχη από πάνω του και πήρε απόσταση από τους αντιπάλους του (76-70, 79-72) δύο λεπτά πριν από την λήξη του αγώνα, ενώ ο Τζοόυνς με δίποντο στο σημείο των βολών, έδωσε την χαριστική βολή για το 83-72 και το τελικό 85-74 που έδωσε το ροζ φύλλο αγώνος στους ασπρόμαυρους.

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 18-13, 18-22, 22-19

