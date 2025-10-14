Ο Ολυμπιακός έμοιαζε άδειος μετά το ντέρμπι, η Εφές ήταν ανώτερη και έφερε σε… άβολη θέση τους ερυθρόλευκους (78-82) που βρήκαν λύσεις μόνο από τη γραμμή του φάουλ και έμειναν στο ρεκόρ 2-2.

«Άδειος» από δυνάμεις ο Ολυμπιακός και ήττα από την Εφές στο ΣΕΦ. Οι «ερυθρόλευκοι» σε ένα παιχνίδι με υψηλή ένταση και ρυθμό έμοιαζαν άδειοι από την προσπάθεια κόντρα στον Παναθηναϊκό, γνωρίζοντας μοιραία την ήττα από την τουρκική ομάδα που φάνηκε πιο ψύχραιμη και με καλύτερες επιλογές στο φινάλε.

Οι Πειραιώτες έπεσαν στο 2-2 και πηγαίνουν στο Βελιγράδι για να δώσουν ξανά θετικό πρόσημο στο ρεκόρ τους κόντρα στην Μακάμπι, με την ομάδα του Κόκοσκοφ να σπάει το σερί των δυο συνεχόμενων ηττών (2-2).

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα μπορεί να κέρδισαν την «μάχη» των ριμπάουντ (39-36), ωστόσο τα πολλά επιθετικά ριμπάουντ των Τούρκων (12 στο σύνολο, 10 στο πρώτο μέρος) έδωσαν δεύτερες ευκαιρίες στην Εφές για σκορ. Παράλληλα το σύνολο του Κοκόσκοφ σούταρε με καλά ποσοστά από τα 6.75μ. (12/28τρ.), περιόρισε τα λάθη της (9λ.) και πέρασε από μια έδρα που λίγοι θα περάσουν.

Ο Κόουλ Σουίντερ έκανε ζημιά στην «ερυθρόλευκη» άμυνα με 20 πόντους και 6/10 σουτ, με τον Λάρκιν να συμπληρώνει 18 πόντους με 4/4τρ. και 2/11δ. Έδωσαν λύσεις στο φινάλε Ντοζίερ (11π. 4ρ. 3ασ.) και Κορντινιέ (10π. 7ρ.), διψήφιος και ο Οσμάνι (12π.) που αποβλήθηκε με 5 φάουλ.

Για τον Ολυμπιακό ο Ντόρσεϊ (11π. 4ρ.) ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις την αναμέτρηση, ωστόσο δεν ευστόχησε σε τρίποντο στο δεύτερο μέρος (0/8τρ.). Πολύ καλή παρουσία από τον Πίτερς που έδωσε λύσεις απέναντι στην συμπαγής άμυνα της Εφές (14π. 4/5τρ. 4ρ.), πληθωρική εμφάνιση του Ουόρντ (13π. 5ρ. 7ασ.), άστοχος ο Βεζένκοφ (12π. 0/3τρ. 7ρ.).

Δυναμικό ξεκίνημα από Ολυμπιακό και Ντόρσεϊ, απάντησε με Λάρκιν η Εφές

Mε την κλασική του πεντάδα εκκίνησε την αναμέτρηση ο Ολυμπιακός, με τον Βεζένκοφ να μπαίνει ζεστός στο ματς με γκολ-φάουλ (3-0) και τον Ντόρσεϊ να γράφει με τρίποντο το 6-0. Ο Λάρκιν έδωσε τους πρώτους τουρκικούς πόντους (6-2 στο 2’), την ώρα που ο Ντόρσεϊ πετούσε… φωτιές με 3/3τρ. για το «ερυθρόλευκο» +10 (12-2 στο 3’). Ο Παπαγιάννης βρήκε τους πρώτους πόντους από τα 6.75μ. για το 12-5, με την Εφές να απαντά άμεσα με πολύ γρήγορο σερί 10-0 για να πάρει για πρώτη φορά το προβάδισμα στο παιχνίδι (14-15 στο 6’). Oι παίκτες του Κοκόσκοφ είχαν βρει ρυθμό στην επίθεση, Οσμάνι και Λάρκιν βρήκαν στόχο από τα 6.75μ. (5/8τρ.) για το +5 της τουρκικής ομάδας (16-21 στο 7’), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλεί άρον-άρον τάιμ-άουτ. Ο Πίτερς με την είσοδο του έδωσε σκορ στους Πειραιώτες από το τρίποντο (22-23 στο 8’), με τον Αμερικανό να σκοράρει τρία συνεχόμενα σουτ από τα 6.75μ. (3/3τρ.) και την Εφές να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο στο +3 (25-28).

Εκμεταλλεύτηκε το μπλακ-άουτ του Ολυμπιακού η Εφές, αντέδρασαν άμεσα οι «ερυθρόλευκοι»

Με τρίποντο του Ουόρντ μπήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να επιστρατεύει τον Κώστα Αντετοκούνμπο για την θέση «5» (28-28). Η Εφές είχε φέρει το ματς στον ρυθμό της, είχε κλείσει τους διαδρόμους στους «ερυθρόλευκους», διατηρώντας το προβάδισμα της (+6, 29-35 στο 12’). Οι Πειραιώτες έχαναν το ένα ριμπάουντ μετά το άλλο, ο Σουίντερ βρήκε σκορ από τα 6.75μ. (2/3τρ.) για να φέρει την διαφορά για την ομάδα του σε διψήφια επίπεδα (+10, 31-41 στο 14’). Ο Ολυμπιακός ανέβασε την πίεση του στην άμυνα, Ουόρντ και Βεζένκοφ μείωσαν από την γραμμή των βολών (-5, 36-41 στο 16’), με τον Παπανικολάου να μειώνει σε απόσταση ενός καλαθιού την διαφορά με σουτ από τα 6.75μ. (39-41 στο 17’). Το «ερυθρόλευκο» σερί ανέβηκε στο 10-0 με 2/2β. του Βεζένκοφ (41-41 στο 18’), με τον Νιλικίνα να βάζει μπροστά τους Πειραιώτες με γκολ-φάουλ (45-43 στο 19’). Ο Ολυμπιακός έκλεισε το πρώτο μέρος στο +3 (51-48), με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να βγάζει αντίδραση μετά το μπλακ-άουτ στα μέσα της περιόδου.

Έδωσε λύσεις στην ρακέτα ο Μιλουτίνοφ, ισορροπημένο το τρίτο δεκάλεπτο

Με γρήγορο 4-0 σερί μπήκε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μέρος, με τους «ερυθρόλευκους» να ανοίγουν την διαφορά στο +7 (55-48). Ο Ουόρντ έκανε πολύ καλή δουλειά και στις δυο πλευρές του παρκέ (12π. (57-50 στο 23’), με την Εφές να απαντά άμεσα με 5-0 σερί για το 57-55. Λάρκιν και Σουίντερ με δυο συνεχόμενα τρίποντα έδωσαν προβάδισμα στην τουρκική ομάδα (+2, 59-61 στο 26’), που εκτελούσε με πολύ καλά ποσοστά από τα 6.75μ. (11/22τρ.). Ο Μιλουτίνοφ τροφοδοτήθηκε από τους συμπαίκτες του, με τον Σέρβο να τελειώνει τις φάσεις για το +3 των Πειραιωτών (64-61 στο 27’), την ώρα που οι γηπεδούχοι ανέβασαν το σερί στο 8-0 με τρίποντο του Πίτερς (67-61 στο 29’). Οι παίκτες του Κοκόσκοφ κάθε φορά που ο Ολυμπιακός έπαιρνε προβάδισμα απαντούσαν, με τους φιλοξενούμενους να φέρνουν το παιχνίδι σε ισορροπία στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου (67-67).

Η Εφές ήταν καλύτερη στα κρίσιμα ο Βεζένκφο αστόχησε σε σουτ... παράτασης με την τουρκική ομάδα να παίρνει σπουδαίο διπλό

Χωρίς σκορ έμειναν οι δυο ομάδες στα πρώτα δυο λεπτά του τελευταίου δεκαλέπτου, με την αστοχία να κυριαρχεί εκατέρωθεν. Ο Οσμανί κέρδισε το αντιαθλητικό φάουλ από τον Σέιμπεν Λι, με του Τουρκό-Αλβανό να σκοράρει 1/2β. για το 67-68, ενώ ο ίδιος με δίποντο έγραψε το 67-70. Ο Χολ με κάρφωμα έσπασε το ρόδι για τους «ερυθρόλευκους» στην 4η περίοδο, με τον Αμερικανό σέντερ να βάζει μπροστά την ομάδα του με 2/2β. (71-70 στο 35'). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχα ανεβάσει την ένταση τους στην άμυνα, με τον Πίτερς να σκοράρει από την γωνία για το 73-70 στο 36'. Η Εφές αδυνατούσε να βρει σκορ, ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να μεγαλώσει το προβάδισμα του, με τον Ντοζίερ να ισοφαρίζει για το 74-74 στο 37'. Ο Χολ με κάρφωσε με μανία στην ρακέτα της τουρκικής ομάδας (76-74 στο 38'), με τον Κορντινιέ να βρίσκει σκορ από τα 6.75μ. για το 76-77 στο 39'. Ο Νιλικίνα με λέι-απ διαμόρφωσε το 78-77, με τον Κορντινιέ να απαντά και πάλι για το 78-79, 31'' πριν το τέλος. Ο Ντόρσεϊ αστόχησε σε κρεμασμένο σουτ, ο Λάρκιν με 14'' να μένουν για το τέλος έγραψε το 78-81 με 2/2β. Ο Βεζένκοφ αστόχησε σε τρίποντο από την κορυφή, με την Εφές να παίρνει ένα σπουδαίο διπλό με 82-78 με 1/2β. του Ντοζίερ.

Τα δεκάλεπτα: 25-28, 51-48, 67-67, 78-82.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης